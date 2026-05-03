Mới đây, trang fanpage Thông tin Chính phủ đăng tải bài đăng cảnh báo về một vụ việc đáng báo động vừa xảy ra tại xã Tân Hưng (TP. Đồng Nai), khi một học sinh lớp 8 sử dụng điện thoại cá nhân và mạng xã hội thiếu kiểm soát để tạo dựng, phát tán hình ảnh nhạy cảm giả mạo của bạn cùng lớp bằng công nghệ AI.

Sự việc không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, danh dự của học sinh bị hại, mà còn cho thấy những rủi ro lớn từ việc sử dụng công nghệ số thiếu nhận thức trong môi trường học đường.

Theo xác minh, học sinh Đ.D đã sử dụng phần mềm AI để cắt ghép, tạo ra 2 hình ảnh nhạy cảm từ hình ảnh của bạn nữ T.L.Đ cùng lớp. Những hình ảnh này sau đó được gửi cho bạn bè, khiến nhiều người hiểu nhầm là thật.

Bài đăng của Thông tin Chính phủ

Do có mâu thuẫn cá nhân trước đó, một học sinh khác là T.K.C tiếp tục phát tán các hình ảnh này qua Facebook Messenger, khiến thông tin sai sự thật lan rộng trong nhóm học sinh. Ngay sau khi nắm tình hình, Công an xã Tân Hưng đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng nhà trường và gia đình để xác minh, xử lý, ngăn chặn việc lan truyền. Kết quả xác định toàn bộ hình ảnh đều là giả mạo, được tạo dựng bằng công nghệ AI.

Cơ quan chức năng đã mời các học sinh liên quan làm việc, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đồng thời tổ chức giáo dục, nhắc nhở các em về hành vi sử dụng công nghệ sai mục đích. Các học sinh đã nhận thức được sai phạm, gửi lời xin lỗi đến bạn bị hại và cam kết không tái phạm. Gia đình nạn nhân cũng chấp nhận lời xin lỗi và đề nghị tiếp tục giáo dục, hỗ trợ các em.

Đáng chú ý, lực lượng công an đã trực tiếp động viên, hỗ trợ tâm lý cho em T.L.Đ - học sinh bị ảnh hưởng giúp em ổn định tinh thần, tránh hoang mang trước những thông tin bị cắt ghép, bịa đặt.

Công an xã Tân Hưng làm việc với các học sinh liên quan. (Ảnh: Công an xã Tân Hưng)

Vụ việc một lần nữa cho thấy, công nghệ AI nếu bị sử dụng sai mục đích có thể trở thành công cụ gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm người khác. Đáng lo ngại hơn, nhiều học sinh hiện nay tiếp cận công nghệ rất sớm nhưng lại thiếu kỹ năng kiểm soát, nhận thức pháp lý và đạo đức khi sử dụng.

Hiện bài viết đã nhận về hàng chục nghìn tương tác, dưới phần bình luận, fanpage Thông tin Chính phủ khuyến cáo các gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội của học sinh; đồng thời chủ động định hướng, giáo dục kỹ năng sử dụng Internet an toàn, lành mạnh.

Bên cạnh đó, học sinh cần nhận thức rõ rằng việc tạo dựng, chia sẻ hoặc lan truyền thông tin sai sự thật, đặc biệt là hình ảnh nhạy cảm, không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến người khác mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, tuyệt đối không sử dụng các phần mềm AI, công nghệ số vào mục đích xấu. Không chia sẻ, phát tán nội dung chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện nội dung độc hại, cần báo ngay cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

AI không phải là “trò chơi công nghệ” khi chỉ một hành động thiếu suy nghĩ cũng có thể để lại hậu quả tâm lý lâu dài cho người khác. Việc xây dựng một môi trường học đường an toàn không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, mà cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, xã hội và chính các em học sinh.