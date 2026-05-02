Mới đây, vụ việc một người đàn ông ở Ấn Độ phải đào hài cốt chị gái mình lên, mang đến ngân hàng để chứng minh người chị đã qua đời để có thể rút hết số tiền trong tài khoản của chị đã khiến cho nhiều người xót xa và phẫn nộ.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, một video về vụ việc, xảy ra ở Odisha, đã lan truyền rộng rãi trên mạng và gây ra sự bức xúc trên toàn quốc.

Đem hài cốt của chị gái đến để rút tiền trong tài khoản ngân hàng

Theo BBC, ông Jitu Munda, 52 tuổi, cho biết chị gái ông là bà Kalara Munda, 56 tuổi, đã gửi khoảng 19.300 rupee Ấn Độ (tương đương khoảng 5,3 triệu VNĐ) vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, người phụ nữ đã không may qua đời.

Tuy nhiên, sau khi đến ngân hàng để rút số tiền trong tài khoản của người chị, ông Jitu Munda cho biết nhân viên liên tục yêu cầu bằng chứng chứng minh chị gái ông đã chết.

Người đàn ông đã mang hài cốt chị gái đến để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của chị.

“Khi người quản lý ngân hàng từ chối lắng nghe và cứ liên tục yêu cầu bằng chứng, tôi đã rất bực bội,” ông Munda nói với BBC. “Tôi đã mang bộ xương của chị ấy đến để chứng minh rằng chị ấy đã chết.”

Đoạn video lan truyền cho thấy người đàn ông mang hài cốt được bọc trong bao tải và đặt chúng bên ngoài lối vào ngân hàng. Không rõ ai đã quay lại đoạn video này. Cảnh sát sau đó xác nhận ông ta đã khai quật hài cốt từ nơi chôn cất của chị gái trước khi mang đến chi nhánh ngân hàng.

Trong một bài báo khác được tờ The Telegraph India trích dẫn, Munda cho biết ông đã đến ngân hàng nhiều lần nhưng được yêu cầu phải mang chủ tài khoản đến trực tiếp. “Tôi đã chạy đến ngân hàng nhiều lần, và những người ở đó bảo tôi phải mang chủ tài khoản đến,” ông nói với các phóng viên.

“Mặc dù tôi đã nói với họ rằng bà ấy đã qua đời, nhưng họ không nghe tôi và nhất quyết muốn mang bà ấy đến ngân hàng. Vì vậy, trong lúc bực bội, tôi đã đào mộ và mang bộ xương của bà ấy ra làm bằng chứng về cái chết của bà ấy.”

Theo tờ The Telegraph India, cảnh sát sau đó đã đảm bảo hài cốt được chôn cất lại tại nghĩa trang sau vụ việc.

Ngân hàng lên tiếng

Trước lời tuyên bố của ông Munda, ngân hàng địa phương đã phủ nhận việc yêu cầu người quá cố có mặt trực tiếp.

Ngân hàng cho biết thông tin nhân viên yêu cầu sự có mặt trực tiếp của người đã khuất là không chính xác. Trong một tuyên bố được BBC đưa tin, Ngân hàng Indian Overseas Bank, đơn vị điều hành chi nhánh Ngân hàng Odisha Grameen Bank liên quan đến vụ việc, cho biết sự việc dường như bắt nguồn từ việc thiếu hiểu biết về các thủ tục.

“Người đàn ông trong tình trạng say xỉn đã gây rối và sau đó quay lại với hài cốt, được cho là khai quật sau khi được chôn cất trước đó. Điều này đã tạo ra một tình huống vô cùng đau lòng tại chi nhánh,” ngân hàng cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Ngân hàng phủ nhận tuyên bố của người đàn ông, cho rằng có sự hiểu lầm.

Quản lý chi nhánh Sushant Kumar Sethi nói với BBC rằng trước đó ông Munda đã nói rằng chị gái ông bị liệt và không thể đến ngân hàng, và nhân viên đã đề nghị giúp đỡ bằng cách đến nhà cô ấy.

Sau đó, ông ta nói rằng chị gái đã qua đời, ông Sethi nói thêm. Ông Sethi cũng bác bỏ những phần khác trong lời kể của Munda, tuyên bố người đàn ông này đã không đến chi nhánh trong hai tháng qua và những người thừa kế hợp pháp khác đã đến để nhận tiền, khiến các nhân viên phải yêu cầu các giấy tờ cần thiết trước khi giải ngân.

Vụ việc đã gây ra nhiều chỉ trích trên mạng, một số người chỉ ra những rào cản hành chính mà các gia đình phải đối mặt khi cố gắng tiếp cận số tiền của người thân đã khuất. Bộ trưởng Bộ Doanh thu Odisha, Suresh Pujari, cho biết vụ việc đang được điều tra và sẽ có biện pháp xử lý đối với người quản lý chi nhánh về hành vi bị cáo buộc.

Cảnh sát và các quan chức địa phương sau đó đã can thiệp, thuyết phục ông Munda trả lại hài cốt về nghĩa trang và đảm bảo với ông rằng yêu cầu của ông sẽ được giải quyết, theo BBC.

Đến thứ Tư vừa qua, tức ngày 29/4 vừa qua, các nhà chức trách đã cấp giấy chứng tử và các giấy tờ thừa kế hợp pháp cần thiết, cho phép giải ngân số tiền cho các thành viên gia đình người phụ nữ đã khuất. Các quan chức cũng đã hỗ trợ ông Munda số tiền 30.000 rupee, tương đương hơn 8 triệu VNĐ.

Gia Linh (Theo Mothership)