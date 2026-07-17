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Một tỷ phú tặng 59 ô tô cho đội bóng

Trạch Dương
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Doanh nhân Khalaf Al Habtoor tặng 59 chiếc Mitsubishi Eclipse Cross cho toàn bộ thành viên tuyển Ai Cập sau World Cup 2026. Các tỷ phú ghi nhận thành tích đội bóng Bắc Phi lần đầu giành quyền vào vòng 1/8, truyền cảm hứng cho bóng đá khu vực.

The National đưa tin, toàn bộ thành viên trong đoàn tuyển Ai Cập tham dự World Cup 2026 được tặng xe Mitsubishi Eclipse Cross SUV. Tỷ phú UAE Khalaf Al Habtoor tri ân màn trình diễn của "Những vị vua Pharaoh" tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo thông báo từ Tập đoàn Al Habtoor, doanh nghiệp làm việc với Liên đoàn bóng đá Ai Cập để thống nhất việc trao tặng xe cho toàn bộ 59 thành viên của đội tuyển, bao gồm các cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ quản lý và bộ phận y tế. Tập đoàn xác nhận những chiếc xe đang chuẩn bị được vận chuyển tới Ai Cập.

"Niềm vui của Ai Cập hôm nay là niềm vui của mọi người Arab. Đây là lời bày tỏ tình yêu và sự trân trọng dành cho những người hùng đã làm rạng danh đất nước, mang đến niềm vui cho người hâm mộ và truyền cảm hứng về ý chí, sự kiên trì cùng tinh thần chiến đấu", doanh nhân người UAE chia sẻ.

Ông Al Habtoor nhấn mạnh thành công là kết quả của nỗ lực tập thể. Món quà được trao cho cả ban huấn luyện, đội ngũ quản lý và nhân viên y tế.

Người dân vây quanh các tuyển thủ Ai Cập trong buổi diễu hành hậu World Cup 2026.

Trong ngày tuyển Ai Cập về nước, hàng nghìn người hâm mộ tập trung tại sân bay quốc tế El Alamein chào đón các cầu thủ. Đoàn xe buýt hai tầng mui trần chở Mohamed Salah cùng đồng đội diễu hành qua nhiều tuyến phố trong tiếng hò reo, cờ và biểu ngữ của người hâm mộ.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi tiếp đón toàn đội và trao Huân chương Công trạng cho các cầu thủ, ban huấn luyện cùng đội ngũ quản lý nhằm ghi nhận chiến dịch World Cup lịch sử. Ông đánh giá đây là "thành tích chưa từng có" của bóng đá Ai Cập, đồng thời ca ngợi tinh thần thi đấu, sự kỷ luật và quyết tâm mà toàn đội thể hiện tại giải đấu.

Không chỉ tại Ai Cập, hành trình của đội tuyển còn nhận được sự quan tâm rộng rãi trong thế giới Arab. Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum cũng gửi lời chúc mừng, khẳng định các cầu thủ Ai Cập đã chiến đấu đến những phút cuối cùng trước nhà vô địch thế giới và khiến cả khu vực tự hào.

World Cup 2026 chứng kiến chiến dịch thành công nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập. Đội bóng Bắc Phi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng và góp mặt ở vòng 1/8 World Cup.

Sau khi loại Australia ở vòng loại trực tiếp đầu tiên, tuyển Ai Cập tạo nên trận đấu giàu cảm xúc với đương kim vô địch Argentina. Đội bóng của HLV Hossam Hassan dẫn trước 2-0 nhưng để Lionel Messi và các đồng đội ghi ba bàn trong những phút cuối, thua ngược 2-3. Màn trình diễn của tuyển Ai Cập trước đương kim nhà vô địch World Cup nhận nhiều lời khen.

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