Một tuần nữa, hơn 8 triệu người dân Hà Nội đón tin vui

Thành phố dự kiến khai trương bốn Trạm Công dân số vào ngày 10/10/2026, hỗ trợ người dân, kể cả với người không sử dụng điện thoại thông minh, tra cứu thủ tục, số hóa và nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo báo cáo mới nhất của UBND thành phố Hà Nội, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đến nay đạt 95,24%; hơn 6,2 triệu tài khoản đã được xác thực trên iHanoi. Thành phố đang tiếp tục chuẩn hóa, kết nối và tái sử dụng dữ liệu nhằm giảm giấy tờ, thời gian thực hiện thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Trong tháng 9/2026, thành phố Hà Nội đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Trọng tâm là rà soát, chuẩn hóa danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ và bộ trường thông tin; tích hợp, di trú dữ liệu lên Kho dữ liệu dùng chung; tăng cường kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Hà Nội sắp thí điểm Trạm Công dân số, người không dùng smartphone cũng có thể nộp hồ sơ trực tuyến

Theo thông tin từ UBND Thành phố Hà Nội, Thành phố dự kiến khai trương bốn Trạm Công dân số vào ngày 10/10/2026, hỗ trợ người dân, kể cả với người không sử dụng điện thoại thông minh, tra cứu thủ tục, số hóa và nộp hồ sơ trực tuyến. Mô hình còn phục vụ thanh toán phí, lệ phí và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ.

Theo phương án được đề xuất, bốn Trạm Công dân số sẽ được đưa vào thí điểm để đánh giá trước khi nhân rộng trong quý IV/2026. Đây là một trong những tiện ích số đang được Hà Nội chuẩn bị triển khai nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.

Cùng với mô hình mới, thành phố đang tiếp tục chuẩn hóa, kết nối và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính. Mục tiêu là giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại những thông tin và giấy tờ đã có trong hệ thống.

Hơn 95% hồ sơ được nộp trực tuyến

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã được công bố và triển khai trên hệ thống, tương ứng 1.131 thủ tục. Trong số này, 910 thủ tục được thực hiệan ở cấp tỉnh, 182 thủ tục ở cấp xã và 39 thủ tục tại cả hai cấp.

Từ ngày 15/8 đến 14/9/2026, Hà Nội ghi nhận 135.773 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 142.554 hồ sơ, đạt tỷ lệ 95,24%. Kết quả này tăng 2,07 điểm phần trăm so với kỳ trước, chưa bao gồm thủ tục chứng thực và một số dữ liệu chưa thể trích xuất từ hệ thống của các bộ, ngành.

Đối với doanh nghiệp, tính đến ngày 14/9/2026, thành phố có 1.181 thủ tục hành chính với đối tượng thực hiện là doanh nghiệp. Toàn bộ thủ tục đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến, gồm 533 dịch vụ công trực tuyến một phần và 648 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng và trước hạn trong năm 2026 đạt 96,75%, tăng 1% so với năm 2025. Thành phố cũng đã phê duyệt phương án tái cấu trúc đối với 1.552 trong tổng số 1.721 thủ tục hành chính, tương đương khoảng 90,1%.

Hà Nội đã công bố toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Trong giai đoạn từ ngày 15/8 đến 14/9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã tiếp nhận và xử lý 158.309 hồ sơ theo cơ chế này.

Cơ chế không phụ thuộc địa giới hành chính cho phép người dân và doanh nghiệp lựa chọn địa điểm thực hiện phù hợp, thay vì phải đến đúng cơ quan theo nơi cư trú hoặc địa chỉ đặt trụ sở. Các địa điểm tiếp nhận được công bố tại những chi nhánh của Trung tâm Phục vụ hành chính công và các điểm hỗ trợ dịch vụ công số.

Hơn 6,2 triệu tài khoản được xác thực trên iHanoi

Đến thời điểm báo cáo, nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi ghi nhận hơn 6,2 triệu tài khoản đã được xác thực và trên 90 triệu lượt truy cập. Nền tảng đang từng bước tích hợp các tiện ích như phản ánh, kiến nghị; lấy số thứ tự trực tuyến; tra cứu giao thông và phạt nguội; Sổ sức khỏe điện tử; bản đồ ngập úng; trợ lý ảo và ví giấy tờ số.

Thành phố đã cấp gần 9 triệu thẻ căn cước, trong khi tỷ lệ thu nhận hồ sơ định danh điện tử đạt 97,15%. Tỷ lệ định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân trong độ tuổi đủ điều kiện đạt 96,84%, còn tỷ lệ thu nhận tài khoản định danh điện tử của tổ chức và doanh nghiệp đạt 96,28%.

Trong kỳ báo cáo, Hà Nội tiếp nhận 77.845 hồ sơ cấp căn cước và 86.009 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Thành phố cũng tiếp nhận 15.087 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó 14.137 hồ sơ được gửi qua VNeID.

Hà Nội đã phối hợp cung cấp Internet hoặc Wi-Fi miễn phí cho khoảng 350 nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà văn hóa tại các xã chưa có Internet. Thành phố đồng thời triển khai hơn 5.500 trạm phát sóng 5G, đưa tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G lên khoảng 99%.

Chuẩn hóa dữ liệu đất đai, y tế và giáo dục

Trong lĩnh vực đất đai, tính đến tháng 9/2026, Hà Nội đã xác lập 4.914.567 thửa đất trên bản đồ địa chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, 3.257.211 thửa đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai và 2.309.326 thửa đạt tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống".

Thành phố còn 1.657.356 thửa đất cần được thu thập dữ liệu. Tổng số thửa cần xây dựng cơ sở dữ liệu, làm giàu hoặc làm sạch là 2.605.241 thửa.

Đối với dữ liệu y tế, Hà Nội đã chuẩn hóa và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho 9.258.983 người dân, tương đương 96,94% dân số. Trong số này, 8.283.585 người có hồ sơ chứa thông tin sức khỏe, đạt 86,73% số dân đã được chuẩn hóa dữ liệu.

Hệ thống đã liên thông hơn 27,5 triệu lượt dữ liệu khám, chữa bệnh, khám sức khỏe và quản lý khoảng 35 triệu mũi tiêm chủng. Toàn bộ 42 bệnh viện trực thuộc thành phố đã thực hiện liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh.

Từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đã liên thông 9.861.535 hồ sơ hợp lệ. Hơn 3,1 triệu người dân Thủ đô có Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID, đạt khoảng 36%.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dữ liệu của hơn 2,3 triệu học sinh đã được định danh, với tỷ lệ làm sạch trên 98%. Kho học liệu số của thành phố hiện lưu trữ khoảng 800.000 học liệu điện tử, gồm sách giáo khoa điện tử, hình ảnh, video, câu hỏi trắc nghiệm, đề thi và bài ôn tập.

Sở Nội vụ đã đồng bộ hơn 132.360 hồ sơ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Trong lĩnh vực tài chính, hơn 569.000 tài sản công đã được cập nhật, chuẩn hóa và khoảng 27.000 dự án đầu tư đang được các chủ đầu tư cập nhật thông tin lên hệ thống.

Phấn đấu tái cấu trúc ít nhất 95% thủ tục hành chính





UBND thành phố Hà Nội đánh giá hệ thống phần mềm tại một số đơn vị vẫn chưa ổn định, trong khi việc kết nối và đồng bộ dữ liệu với hệ thống của Trung ương đôi lúc bị gián đoạn. Một số nhóm dữ liệu chuyên ngành còn sai lệch hoặc chưa được chuẩn hóa đầy đủ, còn trang thiết bị phục vụ số hóa tại một số đơn vị cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch và di trú dữ liệu lên Kho dữ liệu dùng chung, đồng thời phấn đấu hoàn thành tái cấu trúc tối thiểu 95% thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu. Thành phố cũng sẽ mở rộng số thủ tục được tự động điền, xác thực và tái sử dụng dữ liệu, qua đó giảm việc người dân và doanh nghiệp phải cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có.