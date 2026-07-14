Một từ tiếng Việt chỉ 2 âm tiết nhưng khiến không ít người Việt phải tra Google mới hiểu nghĩa

Chỉ vỏn vẹn 2 âm tiết nhưng từ này là một trong những từ khiến nhiều người băn khoăn khi giải thích nghĩa.

Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu hình ảnh và sắc thái biểu cảm. Có những từ chỉ cần nghe qua là người ta đã có thể hình dung ngay một dáng vẻ, một trạng thái hay một cảm xúc rất cụ thể. Tuy nhiên, cũng có không ít từ ngữ dù xuất hiện trong sách báo, văn học hay đời sống hằng ngày nhưng khi được hỏi chính xác nghĩa là gì, nhiều người lại lúng túng không biết phải giải thích ra sao. "Khật khưỡng" là một trong những trường hợp như vậy.

Không khó để bắt gặp từ này trong các tác phẩm văn học, các bài báo hay những cuộc trò chuyện thường ngày. Người ta có thể nói về một người đàn ông "đi khật khưỡng" sau bữa tiệc, một cụ già "bước khật khưỡng" trên con đường làng, hay một người lao động "khật khưỡng trở về nhà" sau một ngày dài mệt mỏi.

Theo Từ điển tiếng Việt do Giáo sư Hoàng Phê chủ biên, "khật khưỡng" là tính từ dùng để chỉ trạng thái đi đứng không vững, thân người nghiêng ngả, lảo đảo, như sắp ngã. Đây là một từ láy giàu tính tạo hình, giúp người nghe dễ dàng hình dung ra hình ảnh một người đang mất cân bằng khi di chuyển.

Điều thú vị nằm ở chỗ "khật khưỡng" thường được gắn với hình ảnh người say rượu, nhưng trên thực tế phạm vi sử dụng của từ này rộng hơn rất nhiều. Một người vừa trải qua cơn ốm nặng, một cụ già tuổi cao sức yếu, một người kiệt sức sau hành trình dài hoặc thậm chí một đứa trẻ mới tập đi đều có thể được miêu tả bằng từ "khật khưỡng" nếu dáng đi của họ chao đảo và thiếu vững vàng.

Chính vì thường xuyên xuất hiện trong ngữ cảnh liên quan đến rượu bia nên không ít người mặc nhiên cho rằng "khật khưỡng" là từ đồng nghĩa với "say". Đây là cách hiểu chưa hoàn toàn chính xác. Say rượu chỉ là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến trạng thái khật khưỡng. Nói cách khác, một người có thể khật khưỡng vì say, nhưng không phải cứ khật khưỡng là do say.

Sự đặc sắc của từ này còn nằm ở âm thanh. Chỉ cần đọc thành tiếng "khật khưỡng", người nghe gần như có thể cảm nhận được nhịp điệu loạng choạng trong từng âm tiết. Các nhà ngôn ngữ học gọi đây là tính tượng hình và tượng thanh của từ láy tiếng Việt. Âm "khật" tạo cảm giác khựng lại, không liền mạch, trong khi âm "khưỡng" kéo dài và chao nghiêng. Khi kết hợp với nhau, hai âm tiết này tạo nên một bức tranh sinh động về chuyển động mất thăng bằng của con người.

Đây cũng là một trong những lý do khiến tiếng Việt được đánh giá là ngôn ngữ giàu hình tượng. Nhiều từ láy không chỉ truyền tải ý nghĩa mà còn gợi lên âm thanh, nhịp điệu và cảm giác. Tương tự như "khật khưỡng", tiếng Việt còn có những từ như "lảo đảo", "xiêu vẹo", "chông chênh", "ngật ngưỡng", "chếnh choáng" hay "loạng choạng". Tuy nhiên, mỗi từ lại mang một sắc thái riêng biệt.

Nếu "lảo đảo" nhấn mạnh vào sự mất thăng bằng rõ rệt, "chếnh choáng" thường diễn tả cảm giác choáng váng trong đầu, còn "ngật ngưỡng" lại mang sắc thái vừa chao nghiêng vừa có phần cao lớn, nổi bật. Trong khi đó, "khật khưỡng" tập trung vào dáng đi thiếu vững chắc, từng bước chân như đang cố giữ cho cơ thể không ngã xuống.

Trong văn học Việt Nam, những từ ngữ như "khật khưỡng" được các nhà văn, nhà thơ sử dụng khá nhiều bởi khả năng gợi hình mạnh mẽ. Thay vì viết dài dòng rằng một nhân vật đang mệt mỏi, mất sức và bước đi không vững, chỉ cần một từ "khật khưỡng" là đủ để người đọc hình dung toàn bộ trạng thái ấy. Đây là nét đặc trưng khiến tiếng Việt trở nên cô đọng nhưng vẫn giàu sức biểu đạt.

Sự tồn tại của những từ như "khật khưỡng" cũng cho thấy một đặc điểm thú vị của tiếng Việt: rất nhiều từ ngữ quen thuộc được con người tiếp nhận bằng trực giác nhiều hơn là bằng định nghĩa. Chúng ta hiểu cách dùng thông qua sách vở, giao tiếp và trải nghiệm thực tế. Chính vì vậy, khi bất ngờ được yêu cầu giải thích nghĩa chính xác, không ít người mới nhận ra rằng mình vẫn đang hiểu từ ấy theo cảm tính.

Trong thời đại Internet, việc tra cứu nghĩa của một từ chỉ mất vài giây. Những từ ngữ như "khật khưỡng" vì thế thường trở thành chủ đề được nhiều người tìm kiếm khi bắt gặp trong văn học hoặc báo chí. Không phải bởi chúng quá xa lạ, mà bởi người đọc muốn hiểu chính xác sắc thái và cách sử dụng của chúng trong từng ngữ cảnh.

Ngôn ngữ luôn là tấm gương phản chiếu đời sống. Một từ đơn giản như "khật khưỡng" không chỉ mô tả một dáng đi mà còn cho thấy khả năng quan sát tinh tế của người Việt đối với thế giới xung quanh. Từ những bước chân loạng choạng của con người, ngôn ngữ đã tạo nên một từ láy vừa giàu hình ảnh, vừa giàu cảm xúc, tồn tại bền bỉ qua nhiều thế hệ.