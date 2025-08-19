Một trong 3 tòa tháp cao nhất Việt Nam vừa khai trương, được tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đặt kỳ vọng

Tọa lạc tại vị trí chiến lược tại số 02 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM, tòa nhà Saigon Marina IFC cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m² đã chính thức đi vào hoạt động. Trong đó khoảng 87.000 m² dành cho văn phòng hạng A; phần diện tích còn lại được bố trí làm trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp.

Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn LEED Gold với giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, trong đó hơn 30% diện tích được quy hoạch dành cho không gian xanh.

Sáng ngày 19/8/2025, tại số 02 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM đã diễn ra Lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC).

Đây là một trong 80 công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), đồng thời đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Saigon Marina IFC là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam.

Tòa tháp sở hữu kiến trúc độc đáo với hệ thống LED toàn mặt dựng có thể trình chiếu ánh sáng nghệ thuật sống động. Kết hợp với quảng trường nhạc nước hiện đại, Saigon Marina IFC trở thành "ngọn hải đăng" mới, thắp sáng nền kinh tế đô thị.

Đặc biệt, Saigon Marina IFC là công trình tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình TOD (Transit-Oriented Development) , kết nối trực tiếp với ga Ba Son thuộc tuyến Metro số 1. Tầng hầm B2 của tòa tháp được thiết kế liên thông với nhà ga ngầm, cùng với đó là cổng số 4 và số 5 của Metro số 1 ngay tại khuôn viên, mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện và tối ưu.

Với vị trí đắc địa và mạng lưới kết nối chiến lược, Saigon Marina IFC hứa hẹn là điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, văn phòng hạng A+...

Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM là định hướng chiến lược dài hạn, nhằm đưa thành phố trở thành điểm đến của dòng vốn và các hoạt động tài chính khu vực. Saigon Marina IFC chính là công trình đầu tiên mở màn cho hành trình này, cung cấp hạ tầng đạt chuẩn quốc tế cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho biết: “Saigon Marina IFC là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM – một động lực phát triển mới của cả nền kinh tế Việt Nam, góp phần đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng cùng bạn bè quốc tế .”

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc.

Phó Chủ tịch thường trực HDBank, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, chia sẻ tại ngày lễ khánh thành tòa tháp: “ Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai - từ những người thợ Ba Son năm xưa đến các kỹ sư, chuyên gia hôm nay - tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí - niềm tin vào một VIệt Nam thịnh vượng đang vươn ra thế giới .”

Phó Chủ tịch thường trực HDBank, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo.

Trong tầm nhìn chiến lược, Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM sẽ là nơi tập trung nguồn vốn, công nghệ và nhân lực từ các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn theo mô hình cụm liên kết ngành; cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hàng, triển khai sandbox Fintech, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời hình thành các sàn giao dịch hàng hóa, phái sinh quốc tế, phát triển dịch vụ chuỗi cung ứng, logistics và cảng biển.