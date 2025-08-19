Ngày 19/8 lịch sử: Việt Nam bùng nổ siêu dự án 1,28 triệu tỷ đồng, Vingroup lập kỳ tích

Vingroup "góp lửa" cho làn sóng đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng

Sáng 19/8, Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng , đã được tổ chức trang trọng. Buổi Lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố.﻿

Cũng trong sáng nay, Tập đoàn Vingroup đã khánh thành và khởi công đồng loạt 6 công trình trọng điểm trên cả nước, trong đó tâm điểm là Lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội.

Bên cạnh đó là 5 công trình hạ tầng kinh tế xã hội, giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Tây Ninh và Đồng Nai.

Trong đó, sự kiện Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội vinh dự là điểm cầu trung tâm của chương trình.

Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết: "Với sự nỗ lực phấn đấu của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hôm nay trên khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta long trọng tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố; trong đó khởi công 161 dự án; khánh thành 89 dự án với tổng mức đầu tư một triệu hai trăm tám mươi nghìn tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% và 121 dự án vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% (trong đó có 05 dự án FDI với 54.000 tỷ đồng).

Và đây đều là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược; không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc. Đây cũng là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định, 250 công trình được đồng loạt khởi công, khánh thành hôm nay không chỉ là biểu tượng của sự phát triển, mà còn là lời cam kết về tương lai, góp phần tạo dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ.

Trung tâm triển lãm quốc gia sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của dân tộc

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Dự án nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã được chính thức khánh thành, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Công trình được thi công thần tốc trong 10 tháng.

Trái tim của tổ hợp là toà nhà triển lãm Kim Quy – công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy – huyền linh gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa.

Với diện tích khoảng 130.000 m2, nhà triển lãm Kim Quy được thiết kế với 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm, là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn, với hệ thống sảnh đa dạng và diện tích được tối ưu cho đa dạng loại hình trưng bày.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông - Tây – Nam – Bắc); Trung tâm Hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam - VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m², 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến hơn 5.000 người. Bên cạnh đó là các khu phụ trợ triển lãm như công viên cây xanh và hồ điều hòa; khu ẩm thực hơn 3.000 m²; bãi đỗ xe hơn 18 ha, sức chứa hơn 10.000 chỗ...

5 dự án trọng điểm﻿ khác của Vingroup được khởi công, khánh thành trong hôm nay bao gồm:

Điểm cầu thứ hai là Lễ Khánh thành Công trình xây dựng cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) và đường dẫn hai bên đầu cầu thuộc Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Vinhomes Royal Island) – Hải Phòng. Với chiều dài gần 2,2 km, rộng 21 m với 4 làn xe, cây cầu có điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên, điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông, rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo đến trung tâm thành phố trong chưa đầy 5 phút di chuyển.

Bên cạnh việc thông đường, cầu Hoàng Gia còn là biểu tượng mới của Hải Phòng với thiết kế đặc biệt: 2 tháp đầu cầu tạo hình vòm cong vừa gợi hình ảnh chim tung cánh bay cao, vừa tạo “Cửa Thế Giới” (World Gateway Bridge) như lời mời chào thân thiện với các cơ hội đầu tư – kinh doanh đột phá bậc nhất khu vực.

Điểm cầu thứ ba là sự kiện khởi công sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế tại Quang Hanh, Quảng Ninh, quy mô khoảng 100ha. Điểm độc đáo của sân là các tuyến hố được thiết kế bám theo địa hình thung lũng dốc, nằm giữa rừng tự nhiên, vừa có tầm nhìn hướng rừng, vừa nhìn trực tiếp ra vịnh Hạ Long, mang đến cảm hứng chinh phục đặc biệt cho người chơi, do nhà thiết kế đương đại nổi tiếng về triết lý bảo tồn thiên nhiên nguyên bản Dourgh Carrick tư vấn. Khi đi vào vận hành, Dự án sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Quảng Ninh trong lĩnh vực du lịch và thể thao.

Điểm cầu thứ 4 là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes khởi công tại Vũng Áng, Hà Tĩnh . Dự án tọa lạc tại lô CN4, CN5 khu kinh tế Vũng Áng, quy mô gần 965 ha - lớn bậc nhất khu vực với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ gồm nhà xưởng, bến cảng, logistic...

Tiếp đến là điểm cầu thứ 5 - Tây Ninh với việc khởi công dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây quy mô khoảng 1.089,6 ha. Dự án sẽ được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái – thông minh – bền vững, với đầy đủ hệ sinh thái giáo dục, thương mại, y tế…. và sẽ là dự án đô thị quy mô hàng đầu trên địa bàn trong tương lai.

Điểm cầu thứ 6 là Lễ khởi công Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), tỉnh Đồng Nai . Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 124,13 km ( đoạn qua Đắk Nông dài 23,1 km, đoạn qua Bình Phước dài 101,03 km) quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe. Dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ, đặc biệt là kết nối các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước với TPHCM, góp phần khai thác tiềm năng kinh tế của khu vực, tạo động lực phát triển mới cho hai vùng kinh tế trọng điểm.