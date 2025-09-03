Một tỉnh "trỗi dậy" thành thủ phủ công nghiệp lớn của Việt Nam: Có tới 52 KCN

Mới đây, trả lời báo Lao Động, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Đồng Nai mới sau hợp nhất sẽ trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ logistics hàng đầu cả nước, với tầm nhìn dài hạn, bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Đức, sau hợp nhất, tỉnh Đồng Nai có quy mô dân số với trên 4,4 triệu người, diện tích hơn 12.737km², quy mô nền kinh tế đứng thứ 4 cả nước.

Đồng Nai mới có vị trí quan trọng, là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ liên vùng, là “thủ phủ” công nghiệp lớn nhất cả nước.

Với vị trí này, Đồng Nai mới sẽ trở thành trục hành lang kinh tế quan trọng, mạng lưới giao thông đa dạng, đa phương thức (hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy) với Cảng hàng không quốc tế Long Thành là cửa ngõ hàng không quốc tế của Việt Nam; Cảng Phước An là trung tâm cảng biển lớn cả nước.

Đồng Nai mới sẽ trở thành một trung tâm sản xuất hàng hóa, dịch vụ, logistics lớn của đất nước. Khi sáp nhập, Đồng Nai mới trở thành tỉnh có ngành chăn nuôi quy mô lớn nhất Việt Nam.

“Tôi tin rằng, tỉnh Đồng Nai mới sau hợp nhất sẽ vươn mình trở thành một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ logistics hàng đầu Việt Nam”, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nói trong bài phỏng vấn.

Sau sáp nhập, quy mô quỹ đất và hệ thống khu công nghiệp dự kiến “phình to” sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo Báo Đồng Nai, tỉnh mới sẽ có 52 khu công nghiệp, tạo dư địa lớn để đón làn sóng sản xuất mới.

Về lợi thế vị trí, Đồng Nai mới nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Bộ, kề TP HCM, kết nối cụm cảng Cái Mép – Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu) và đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành đang xây dựng. Một loạt cao tốc – vành đai đang được đẩy nhanh như Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành, Dầu Giây – Phan Thiết, Vành đai 3 TP HCM… sẽ tạo trục giao thông đa hướng cho logistics công nghiệp của khu vực.

Bức tranh hiện hữu cho thấy nền tảng công nghiệp của Đồng Nai vốn đã dày. Theo các thống kê cập nhật, trên địa bàn Đồng Nai trước sáp nhập đã có hơn 30 khu công nghiệp hoạt động với tổng diện tích từ 12.800–18.500 ha (tùy theo mốc quy hoạch và mở rộng), tỷ lệ lấp đầy cao; đến đầu tháng 6/2025, riêng các khu công nghiệp và khu kinh tế đã thu hút hơn 1,218 tỷ USD FDI (gồm cấp mới và tăng vốn), vượt 152% kế hoạch FDI của năm 2025 cho khối khu công nghiệp. Số liệu này giúp Đồng Nai đứng trong nhóm địa phương dẫn đầu thu hút FDI nửa đầu năm.

Nếu bóc riêng 6 tháng đầu 2025, Báo Đồng Nai ghi nhận địa phương đã thu hút khoảng 1,2 tỷ USD FDI đăng ký, tăng 48% so với cùng kỳ 2024.

Phần “nửa còn lại” của tỉnh mới - Bình Phước (cũ) - là “thiên đường” đất công nghiệp giá cạnh tranh, với khoảng 18 khu công nghiệp trong quy hoạch và một số khu công nghiệp.