Một thương hiệu trà sữa huỷ hơn 10.000 cốc giấy vì vi phạm bản quyền hình ảnh của Nhà sách Phương Nam

Nhà sách Nhà sách Phương Nam mới đây đã có thông báo chính thức liên quan đến vụ việc một thương hiệu trà sữa tại Buôn Ma Thuột sử dụng trái phép artwork “Nhong Nhong Nhong”, tác phẩm của artist Trần Thành Đạt, hiện đang được Phương Nam sở hữu độc quyền.

Theo thông tin từ các bên, đơn vị kinh doanh trà sữa đã sử dụng hình ảnh artwork nói trên trong quá trình in ấn vật phẩm phục vụ hoạt động bán hàng khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền. Sau khi nhận được phản hồi từ tác giả và phía Phương Nam, đơn vị này đã thừa nhận sai sót, xác định hành vi vi phạm bản quyền và cho biết sẽ chịu trách nhiệm về sự việc.

Nhà sách Phương Nam cho biết, ngày 25/02/2026, tại văn phòng Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam đã diễn ra buổi làm việc giữa ba bên gồm Phương Nam, artist Trần Thành Đạt và đơn vị vi phạm. Tại buổi làm việc, phía vi phạm đã chính thức xin lỗi, thừa nhận hành vi sai phạm và ký biên bản xử lý theo quy định. Các bên thống nhất phương án giải quyết trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, qua đó khép lại vụ việc.

Đơn vị vi phạm bản quyền, Thái Phúc Tea, công bố các vật phẩm in ấn có liên quan đến artwork "Nhong Nhong Nhong" đã được đặt sản xuất và đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn, với tổng số hơn 10.000 ly giấy các loại cùng 10.000 nắp ly. Thương hệu này cho biết đã tiến hành thu hồi trên toàn bộ hệ thống và tiêu huỷ toàn bộ số ly còn tồn, đồng thời thay thế bằng mẫu ly khác để tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Hãng trà sữa cho biết quá trình trao đổi giữa hai bên, sự việc diễn ra qua 03 lần liên hệ như sau:

- Lần 1: Đơn vị đã chủ động liên hệ nhà thiết kế qua IG để trao đổi xin được mua bản quyền sử dụng về artwork "NHONG NHONG NHONG" được đăng tải trên mạng xã hội. Sau khi được phản hồi rằng tác phẩm đã được ký hợp đồng độc quyền với đơn vị khác, tại thời điểm đó chúng tôi đã hiểu sự việc theo hướng tham khảo phong cách thiết kế mang tính học hỏi cá nhân và chưa nhận thức đầy đủ về phạm vi bảo hộ bản quyền liên quan đến hình ảnh sáng tạo.

Đơn hàng được giao ngày 09/02/2026, bao gồm: Ly giấy 18OZ – 500ml – 290gsm in đa sắc: 5.101 cái; Ly giấy 18OZ – 700ml – 290gsm in đa sắc: 5.185 cái; Nắp tim cứng nút cài 90 mờ: 10.000 cái

Ngày 09/02/2026 nhận được phản hồi từ NTK chúng tôi đã ngay lặp tức đặt ngay một mẫu ly khác để thay thế và đã được sự cảm thông của NTK.

- Lần 2: Ngày 18/2/2026

Tiếp nhận phản hồi từ nhà thiết kế chúng tôi đã nhận thức rõ được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chúng tôi cho thu hồi tại toàn hệ thống và sử dụng mẫu ly thay thế.

- Lần 3 Ngày 22/2/2026

Tiếp nhận phản hồi từ nhà thiết kế chúng tôi nhận thấy sự sơ suất trong khâu quản lý khiến mẫu ly vẫn còn tồn đọng tại cửa hàng, chúng tôi đã trực tiếp kiểm tra thay thế và loại bỏ toàn bộ ly. Ngay trong đêm tất cả nhân viên cùng nhân tiêu hủy toàn bộ số ly còn lại

Trong thông báo của mình, Nhà sách Phương Nam nhấn mạnh ý nghĩa của việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời ghi nhận sự phối hợp của các bên liên quan trong quá trình xử lý. Phương Nam cũng bày tỏ mong muốn từ sự việc này, các đơn vị kinh doanh và cộng đồng sáng tạo sẽ nâng cao ý thức về bản quyền, hướng tới môi trường hoạt động minh bạch và tuân thủ pháp luật.