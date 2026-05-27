HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một thông tin quan trọng sắp được tích hợp trên VNeID, người dân cần nắm rõ

Duy Anh
|

Từ ngày 1/7 tới đây, thông tin lý lịch tư pháp sẽ chính thức được tích hợp và hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Đây được xem là bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp lý cá nhân thuận tiện hơn, đồng thời giảm đáng kể thời gian và thủ tục hành chính.

Theo quy định mới, dữ liệu lý lịch tư pháp của công dân sau khi được đồng bộ từ cơ quan chức năng sẽ hiển thị trực tiếp trên VNeID. Thay vì phải nộp hồ sơ, chờ cấp phiếu bản giấy như trước, người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

Một thông tin quan trọng sắp được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ - Ảnh 1.

Từ ngày 1/7, người dân có thể tra cứu lý lịch tư pháp ngay trên điện thoại (Ảnh minh hoạ. Nguồn: hanoi.gov.vn).

Việc tra cứu này đặc biệt hữu ích trong nhiều tình huống như: hoàn thiện hồ sơ xin việc, du học, xuất khẩu lao động hoặc bổ sung giấy tờ hành chính cần xác nhận tình trạng pháp lý cá nhân.

Các thông tin lý lịch tư pháp phát sinh sẽ được cập nhật tự động vào tài khoản cá nhân.

Thông tin lý lịch tư pháp được hiển thị trên ứng dụng sẽ bao gồm các nhóm dữ liệu cơ bản:

Trước hết là thông tin định danh cá nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch và số định danh cá nhân/căn cước công dân, nhằm đảm bảo xác định đúng người được tra cứu.

Quan trọng nhất là tình trạng án tích. Hệ thống sẽ thể hiện cá nhân có hay không có án tích; nếu có, sẽ ghi nhận các nội dung liên quan đến bản án, tội danh, hình phạt cũng như tình trạng đã được xóa án tích hay chưa.

Đối với phiếu bản điện tử được hiển thị trên VNeID gồm: thông tin chung về tình trạng án tích, thời gian cập nhật dữ liệu lần cuối; chi tiết về tình trạng án tích gồm các nội dung tương ứng trên từng loại phiếu lý lịch tư pháp.

Thông tin chi tiết về tình trạng án tích như phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ tự động hiển thị, còn phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ hiển thị khi cá nhân nhập mã xác thực (passcode trên VNeID) gồm 6 chữ số.

Theo quy định hiện hành, thông tin lý lịch tư pháp gồm: thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã...

Để xem thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID, công dân sử dụng tài khoản định danh mức 2. Việc hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID phải bảo đảm đúng thẩm quyền, an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

Trong nhiều giao dịch có tính pháp lý cao như hồ sơ tại tòa án hoặc một số thủ tục đặc thù, cơ quan tiếp nhận vẫn có thể yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp bản giấy theo quy định.

Việc tích hợp lý lịch tư pháp vào VNeID là bước tiếp theo trong lộ trình số hóa dữ liệu dân cư, sau khi nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế… đã được đưa lên nền tảng này.

Chính sách mới được kỳ vọng không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao tính minh bạch, đồng bộ trong quản lý thông tin pháp lý cá nhân, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, số hóa toàn diện.

Ra quyết định bắt tạm giam người đàn ông sống lang thang Huỳnh Nam SN 1975
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

VNEID

chính sách mới

thẻ căn cước

quy định mới

bộ công an

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại