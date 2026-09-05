HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một thông tin quan trọng liên quan đến CCCD mà tất cả người dân cần kiểm tra ngay, kẻo gặp phiền toái không mong muốn

Hà Giang
|

Trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, Thuế TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận nhiều trường hợp phản ánh về việc chưa từng thành lập doanh nghiệp nhưng lại đứng tên một công ty.

Một thông tin quan trọng liên quan đến CCCD mà tất cả người dân cần kiểm tra ngay, kẻo gặp phiền toái không mong muốn - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Ngày 4/9, Thuế TP. Hà Nội đã đăng tải video đề cập đến việc nhiều người dân đã có phản ánh về việc bản thân chưa từng thành lập doanh nghiệp nhưng khi tra cứu lại phát hiện đang đứng tên một công ty.

Thuế TP. Hà Nội giải thích, hiện tượng này đến từ việc thông tin trên căn cước công dân (CCCD) có thể bị lợi dụng để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc đứng tên người đại diện theo pháp luật mà chính chủ không hề hay biết.

“Nếu không phát hiện và phản ánh kịp thời, bạn có thể gặp nhiều phiền toái khi thông tin của mình liên quan đến một pháp nhân có nghĩa vụ thuế hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật”, cơ quan Thuế nhấn mạnh.

Vì vậy, để tránh ro xảy ra, Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần làm ngay 4 việc sau:

1/ Chủ động tra cứu, kiểm tra xem thông tin cá nhân có đang được sử dụng để đứng tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh nào không

2/ Chụp lại màn hình và lưu lại thông tin doanh nghiệp, mã số thuế cùng các tài liệu liên quan

3/ Phản ánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được xác minh, xử lý theo quy định

4/ Gọi điện đến đường dây nóng của cơ quan thuế đã được công khai. Khi gọi, hãy chuẩn bị họ tên, số CCCD, tên doanh nghiệp, mã số thuế, tài liệu liên quan để được tiếp nhận, hướng dẫn

Cần lưu ý, người dân chỉ làm việc qua đầu mối chính thức của cơ quan Thuế đã được công khai; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã xác thực tài khoản ngân hàng và các thông tin bảo mật khác cho những tổ chức, cá nhân không rõ danh tính.

Bên cạnh đó, các cá nhân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán CCCD và không gửi ảnh giấy tờ tùy thân một cách tuỳ tiện.

Cơ quan Thuế nhấn mạnh, người dân hãy chủ động kiểm tra thông tin và chủ động phản ánh ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Bởi lẽ, việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là bảo vệ quyền lợi của chính bạn.

Tags

CCCD

người dân

mã số thuế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại