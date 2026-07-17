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Một thí sinh thi vào lớp 10 ở Thanh Hóa tăng 20,7 điểm sau phúc khảo

PV
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Từ 0 điểm ở cả 3 môn thi vào lớp 10, sau phúc khảo, một thí sinh ở Thanh Hóa đạt tổng điểm 20,7.

Chiều tối 16/7, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Thị Lợi, tỉnh Thanh Hóa xác nhận có 3 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 của trường vừa được thay đổi điểm.

Thí sinh ở thanh hóa tăng điểm thi Từ 0 lên 20 , 7 sau phúc khảo gây bất ngờ - Ảnh 1.

Từ 0 điểm ở cả 3 môn thi vào lớp 10, sau phúc khảo, một thí sinh ở Thanh Hóa đạt tổng điểm 20,7. (Ảnh minh họa)

Trong đó, thí sinh N.T.M.T. đề nghị phúc khảo cả 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Tổng điểm 3 môn trước phúc khảo của em là 0. Sau phúc khảo, môn Ngữ Văn thay đổi từ 0 thành 8,5 điểm, môn Toán từ 0 thành 8, Tiếng Anh từ 0 thành 4,2 điểm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, lý do thay đổi điểm là “đánh dấu nhầm thí sinh vắng thi”.

Từ chỗ nhận điểm liệt 3 môn, sau phúc khảo, em T. trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thị Lợi (điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 17,97).

Tại Thanh Hóa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 5/6 và 6/6, với hơn 51.000 thí sinh dự thi.

Miền Bắc mưa lớn kéo dài nhiều ngày
Một thí sinh thi vào lớp 10 ở Thanh Hóa tăng 20,7 điểm sau phúc khảo - Ảnh 2.150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 6 tòa chung cư lúc 4 giờ sáng

Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 16/7, Công an phường Hải Châu huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiến hành kiểm tra 6 tòa chung cư.

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Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá

tăng điểm thi

Trường THPT Nguyễn Thị Lợi

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