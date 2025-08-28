'Lai lịch' dự án 20.000 tỷ của Lotte

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart được động thổ hồi tháng 9/2022, khi đó, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-Bin nhấn mạnh dự án sẽ đánh dấu điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động mở rộng đầu tư sắp tới của Tập đoàn Lotte tại Việt Nam.

Dự án Lotte Eco Smart City được Tập đoàn Lotte đề xuất từ năm 1997, với kế hoạch xây dựng trên diện tích 5 ha (50.000 m²), bao gồm khách sạn, khu dân cư, khu thương mại, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 20.100 tỷ đồng.

Chủ đầu tư trực tiếp vào dự án là Công ty TNHH Lotte Properties HCMC được thành lập vào năm 2017, trụ sở tại TPHCM. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản. Công ty có vốn điều lệ hơn 4 nghìn tỷ đồng (khoảng 177 triệu USD vào thời điểm đó), với 4 bên tham gia góp vốn đều có nguồn gốc từ Lotte.

﻿4 bên góp vốn là Lotte Asset Development Co., Ltd. (15%), Lotte Shopping Co., Ltd. (40%), Lotte Hotel Co., Ltd. (30%) và Lotte Engineering and Construction Co., Ltd. (15%).

﻿Lotte Shopping từng có kế hoạch bán 12% phần sở hữu dự án?

﻿Theo báo cáo tài chính các năm 2021, 2022, 2023, Lotte Shopping đã từng lên phương án chuyển 12% thuộc 40% sở hữu tại dự án thành tài sản chờ bán (assets held for sale). Tuy nhiên, tới năm 2023, Lotte Shopping đã hủy kế hoạch này và 12% này lại được tính thành khoản đầu tư vào công ty con.

Lotte Shopping không đưa ra các thông tin khác về thỏa thuận mua bán này.﻿ Theo số liệu từ Lotte Shopping, giá trị sổ sách (book value) của khoản đầu tư của doanh nghiệp vào dự án bất động sản này tăng 11% từ 108,8 tỷ won vào cuối năm 2023 lên 120,8 tỷ won vào cuối năm 2024.

Ngoài ra, Lotte Shopping cho biết thu nhập toàn diện (comprehensive income) của Lotte Properties HCMC là 1﻿0,4 triệu won (200 triệu đồng) trong năm 2023, sau đó giảm 36% còn 6,6 triệu won (125 triệu đồng) năm 2024.

Dự án Lotte Eco Smart City đang gặp nhiều đình trệ. Tháng 7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết đã phê duyệt giá đất với mức 16.190 tỷ đồng cho dự án﻿ này. Việc này được cho là sẽ có tác động tới tiến trình của dự án sau một thời gian bất động. Dự án được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2028, tọa lạc tại vị trí đắc địa trong khu đô thị Thủ Thiêm, có mặt tiền các tuyến đường lớn và tiếp giáp sông Sài Gòn.

Lotte Shopping kinh doanh tại Việt Nam như nào?

Lotte Shopping đang quản lý nhiều hoạt động của chaebol Lotte tại Việt Nam, bao gồm ﻿bất động sản (Lotte Properties), giải trí (Lotte Cinema), bán lẻ (Lotte Shopping và Lotte E-commerce)...

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam (Lotte ﻿Vietnam Shopping JSC), thường được biết đến với thương hiệu Lotte Mart, ghi nhận doanh thu 396,5 tỷ won và lợi nhuận 19 tỷ won. 2 kết quả này tăng 9,3% và 65% so với năm 2023.

Cũng trong năm 2024, Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam (Lotte Cinema Vietnam Co. Ltd.), nổi tiếng với chuỗi rạp chiếu phim Lotte Cinema, đạt doanh thu 57,5 tỷ won, tăng 28,3% so với cùng kỳ; và lỗ 10,9 tỷ won, gần như không đổi so với năm trước.