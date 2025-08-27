Chiếc điện thoại mạnh nhất thế giới mới về Việt Nam có gì hay?

REDMAGIC 10s Pro – chiếc điện thoại được mệnh danh "mạnh nhất thế giới". Bởi lẽ, Chip Snapdragon 8 Elite bản ép xung trên model REDMAGIC 10s Pro biến nó trở thành một trong những thiết bị di động mạnh nhất hiện tại.



Sở hữu cấu hình vượt trội với vi xử lý hàng đầu, hệ thống tản nhiệt độc quyền, cùng thiết kế gaming táo bạo, REDMAGIC 10s Pro không chỉ mang đến hiệu năng "quái vật" cho game thủ mà còn khẳng định vị thế smartphone cao cấp dẫn đầu xu hướng.

REDMAGIC bán chính hãng model mới nhất của họ, mẫu 10s Pro ở nhiều đại lý chính hãng. Bản quốc tế được bảo hành và có phần mềm phù hợp để sử dụng ở Việt Nam.

Chính thức có mặt tại Việt Nam, chiếc điện thoại này hứa hẹn tạo nên cơn sốt trong cộng đồng yêu công nghệ. Vậy, mẫu điện thoại này có gì hay?

Đặc điểm nổi bật – hiệu năng dẫn đầu

Máy trang bị chip Snapdragon 8 Elite Leading Version kết hợp với RedCore R3 Pro, RAM LPDDR5T và bộ nhớ UFS 4.1 Pro, mang lại hiệu năng tối ưu, xử lý mượt mọi tác vụ nặng nhất.

Hệ thống làm mát kiểu ICE-X thế hệ mới có tản nhiệt bằng Liquid Metal 2.0, buồng hơi lớn và quạt tốc độ 23.000 RPM, giúp giữ máy mát mẻ ngay cả trong các phiên chơi dài.

Pin dung lượng khủng 7.050 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80 W, đủ năng lượng cho cả ngày dài chơi game.

Màn hình và trải nghiệm chơi game cực đỉnh

Màn hình 6,85 inch AMOLED độ phân giải 2.688×1.216, độ sáng tối đa đến 2.000 nits, tần số quét 144 Hz, độ chính xác màu 100% DCI-P3.

Cụm ba camera sau bao gồm: camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera macro 2MP. Camera chính cho khả năng chụp ảnh sắc nét, chi tiết trong điều kiện ánh sáng tốt, với thuật toán cân bằng sáng hiệu quả.

Một điểm đáng chú ý là khả năng quay video 8K ở tốc độ 30fps, một tính năng vượt trội giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc với chất lượng video cực cao. Ngoài ra, REDMAGIC 10S PRO cũng hỗ trợ quay video 4K ở 30/60fps và 1080p ở 30/60/120/240fps, giúp bạn linh hoạt trong việc chọn độ phân giải và tốc độ khung hình tùy theo nhu cầu sử dụng.

Thiết kế của máy hỗ trợ chơi game chuyên nghiệp với triggers 520 Hz, hệ thống X-Gravity, và hiệu ứng RGB sống động, gia tăng cảm giác chiến game đỉnh cao.

Khi thử nghiệm hàng loạt tựa game nặng nhất hiện nay: Genshin Impact, Honkai: Star Rail, PUBG Mobile, Warzone Mobile… Ở mức thiết lập đồ họa cao nhất, máy vẫn duy trì ổn định 60-120fps, không hề xuất hiện hiện tượng giật lag hay drop khung hình.

Hai phím trigger cảm ứng ở cạnh máy là "vũ khí bí mật" của RedMagic 10 Pro. Với tần số lấy mẫu 520Hz, độ trễ gần như bằng 0, máy có thể map các thao tác như bắn, nhảy, đổi súng… chỉ bằng một cú chạm nhẹ - cực kỳ lợi thế trong các game FPS, MOBA.

Đánh giá từ truyền thông quốc tế

Theo GamesRadar - một trang web và thương hiệu giải trí của Future plc cung cấp tin tức, đánh giá, hướng dẫn và video về trò chơi điện tử, phim ảnh, truyền hình và truyện tranh, REDMAGIC 10S Pro là lựa chọn gaming phone đáng tiền nhất năm 2025 nhờ cấu hình mạnh và giá hợp lý.

CònTechRadar - một ấn phẩm công nghệ trực tuyến cung cấp tin tức và đánh giá về các sản phẩm và thiết bị công nghệ thì nhận xét đây là siêu phẩm hiệu năng cao với tản nhiệt vật lý, pin trâu và thiết kế gamer nhưng vẫn "rẻ hơn nhiều flagship".

Giá bán

Từ 17,5 - 26,2 triệu đồng, tùy phiên bản. Đây là mức giá chưa bao gồm các khuyến mãi khác của các cửa hàng, các sàn thương mại điện tử.