"Siêu pháo đài dữ liệu" đạt chuẩn quốc tế, lớn nhất cả nước, trụ cột cho AI và kinh tế số Việt Nam

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường trung tâm dữ liệu trong nước ước tính đạt 524,7 MW năm 2025, dự kiến chạm mốc 950,4 MW vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 12,6% mỗi năm.

Tại Đông Nam Á, tâm điểm mới của kinh tế số toàn cầu, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành Digital Hub (nơi trung chuyển, kết nối, lưu trữ và xử lý dữ liệu của khu vực và thế giới) của khu vực vào năm 2030. Chính vì vậy việc có các trung tâm dữ liệu lớn chính là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.

Mới đây, Tập đoàn FPT chính thức khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm Dữ liệu (Data Center) FPT Fornix HCM02 tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Tọa lạc tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh - trung tâm công nghệ trọng điểm của cả nước, FPT Fornix HCM02 không chỉ sở hữu vị trí chiến lược mà còn đáp ứng đồng bộ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất.

Hệ thống tủ racks tại trung tâm dữ liệu FPT mới khai trương ở khu công nghệ cao TP HCM.TP. Hồ Chí Minh.

FPT Fornix HCM02 được xây dựng với quy mô 8 tầng, tổng diện tích lên đến 10.000m² và sức chứa lên tới 3.600 racks. Trung tâm được xây dựng theo kiến trúc dự phòng vượt trội với các cấu hình N+1, N+2, 2N, cho phép bảo trì liên tục không gián đoạn, đảm bảo vận hành ổn định với uptime đạt ≥99.982%.

Được thiết kế và xây dựng theo chuẩn ANSI/TIA‑942 Rated 3, trung tâm tích hợp hệ thống quản lý chất lượng và bảo mật đạt các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 và ISO 22301. FPT Fornix HCM02 đồng thời sở hữu các chứng chỉ an toàn dữ liệu và kiểm soát rủi ro như PCI DSS, SOC 2 và TVRA.

Đây là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam thiết kế theo chuẩn LEED Certification - hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh . Bên cạnh việc đảm bảo các điều kiện quốc tế, trung tâm cũng tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất và an toàn chống sét đối với trạm viễn thông như QCVN 09, QCVN 32.

Theo chia sẻ của ông Trần Hải Dương - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FPT Telecom International, Tập đoàn FPT, FPT Fornix HCM02 được phát triển theo mô hình Carrier Neutral (Trung lập nhà mạng), cho phép khách hàng chủ động lựa chọn và kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong kết nối, tối ưu hóa chi phí, nâng cao khả năng dự phòng, cải thiện hiệu suất vận hành và đặc biệt là kiến tạo một hệ sinh thái số mở, góp phần đảm bảo chủ quyền và an toàn hạ tầng số quốc gia.

Đặc biệt, Starlink – dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp của tỷ phú Elon Musk mới được cấp phép thử nghiệm tại Việt Nam cách đây 3 tuần đã lựa chọn FPT là đối tác đầu tiên để thiết lập trạm mặt đất trong nước. Trạm này đặt tại trung tâm dữ liệu Fornix HCM02, có nhiệm vụ thu tín hiệu từ vệ tinh Starlink và phát lại để cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh cho người dùng Việt Nam.

Các kỹ sư FPT tại FPT Fornix HCM02.

Tính đến nay, FPT đang sở hữu 4 Trung tâm dữ liệu lớn tại Hà Nội (FPT Fornix HN01, FPT Fornix HN02) và tại TP. Hồ Chí Minh (FPT Fornix HCM01, FPT Fornix HCM02) với tổng diện tích hơn 17.000m² và sức chứa vượt 7.000 racks, hệ sinh thái này đang là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số cho hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.

Trong báo cáo phân tích đưa ra cuối năm 2024, Chứng khoán ACBS cho biết, FPT nắm 12% thị phần trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. FPT đặt kỳ vọng AI Factory có thể tạo ra doanh thu 100 triệu USD trong 2025 (tương đương 3% doanh thu 2025 của FPT theo dự phóng của ACBS) với biên EBITDA 50% và sẽ được ghi nhận vào mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước.

Trong chiến lược phát triển của mình, FPT đang đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu duy nhất tại Việt Nam đạt chất lượng dịch vụ 5 sao.