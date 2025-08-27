Đặc sản Việt Nam ghi nhận kỷ lục chưa từng có, vừa hết vụ đã có đối tác lớn từ Mỹ đặt hàng cho năm sau

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.



Theo thông tin từ hội nghị, năm 2025, toàn tỉnh duy trì diện tích 29.700 ha. Sản lượng tiêu thụ đạt trên 205.400 tấn, đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Điều đáng nói là, chất lượng vải thiều năm nay được đánh giá cao hơn năm trước và có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.

Trong số đó, tiêu thụ nội địa khoảng 127.200 tấn (chiếm 62%), xuất khẩu khoảng 78.200 tấn. Đặc biệt, bên cạnh thị trường tiêu thụ nội địa và thị trường truyền thống, năm nay, sản phẩm vải thiều có bước tiến quan trọng trong xuất khẩu.

Vải thiều đã xuất khẩu thành công gần 430 tấn chính ngạch sang các thị trường cao cấp như: Mỹ, Canada, Nhật Bản, EU, Úc, được bày bán trong các hệ thống siêu thị lớn Safeway, Albertsons, Costco, Selgros, Rungis International Market (Pháp)…

Giá vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ ổn định ở mức 25.000 - 35.000 đồng/kg. Tại các thị trường cao cấp, mức giá này dao động từ 220.000 - 550.000 đồng/kg và được người tiêu dùng quốc tế đón nhận tích cực.

Tổng doanh thu từ vải thiều và dịch vụ phụ trợ đạt trên 6.245 tỷ đồng , trong đó doanh thu từ vải khoảng 3.719 tỷ đồng, còn lại là dịch vụ vận chuyển, bảo quản, du lịch trải nghiệm, nuôi ong lấy mật…

Có được thành công lớn này là do năm 2025, tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xúc tiến, kết nối tiêu thụ, kết hợp hài hòa phương thức truyền thống và hiện đại.

Đặc biệt, lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh trực tiếp tham gia livestream quảng bá, bán vải thiều trên nền tảng số, kết hợp gian hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử (Voso, Sendo, Shopee, Lazada, Amazon…) và hệ thống phân phối hiện đại, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Cùng với đó, nhiều địa phương vùng trồng chủ động tổ chức các sự kiện quảng bá gắn với phát triển du lịch sinh thái, hình thành tour trải nghiệm mùa vải, góp phần nâng cao giá trị, khẳng định thương hiệu vải thiều Bắc Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang (cũ) live stream bán vải trên nền tảng thương mại điện tử.

Khi vụ mùa vừa kết thúc, đối tác nước ngoài là Công ty Dragonberry Produce (Hoa Kỳ) đã đến làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xuất khẩu trái vải thiều Bắc Ninh sang thị trường Bắc Mỹ từ vụ mùa năm 2026.

Trong vụ mùa 2025, Công ty Dragonberry Produce xuất khẩu thành công 100 tấn vải thiều tươi Bắc Ninh sang các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Canada và Mỹ.

Đây cũng là lần đầu tiên, vải thiều Việt Nam chính thức xuất hiện trong hệ thống bán lẻ Costco với hơn 600 siêu thị tại khu vực Bắc Mỹ - mở ra bước ngoặt quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế của nông sản Việt.

Trước đề xuất kế hoạch hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy chế biến vải thiều phục vụ xuất khẩu từ năm 2026 và mở rộng thị trường tiêu thụ tại khu vực Bắc Mỹ, phía Bắc Ninh đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ công ty trong quá trình khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu vải thiều đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, gắn với việc quản lý mã số vùng trồng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật và tiêu chuẩn chất lượng của thị trường Bắc Mỹ.