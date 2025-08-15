Một tháng sau đám cưới hoành tráng, làm dâu nhà giàu, tôi ngã ngửa khi chồng tiết lộ một chuyện đang làm bố mẹ chồng khổ sở

Tôi và chồng quen nhau hơn một năm thì cưới. Ngày mới gặp, anh hay đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, tặng quà cũng toàn đồ đắt tiền. Tôi có hỏi qua về gia đình, anh nói bố mẹ kinh doanh, còn anh phụ giúp phần quản lý. Mấy lần về nhà chơi, tôi thấy bố mẹ anh ăn mặc bảnh bao, nhà cửa rộng rãi, nói chuyện thì toàn nhắc đến những chuyến đi du lịch hay hợp đồng lớn. Tôi tin là mình may mắn gặp được người tử tế, có nền tảng kinh tế vững chắc.

Bản thân tôi cũng không phải tay trắng. Vài năm nay, tôi tập tành buôn bán quần áo và mỹ phẩm online, giờ đã mở được hai cửa hàng. Tiền tiết kiệm cũng gần 3 tỷ, tôi gửi ngân hàng, định để làm vốn mở thêm chi nhánh. Cưới anh, tôi nghĩ mình tìm được một chỗ dựa vững vàng để yên tâm phát triển công việc.

Nhưng đời đúng là không ai lường trước được. Chỉ một tháng sau đám cưới, tôi thấy chồng hay ngồi thẫn thờ, điện thoại liên tục có người gọi, vẻ mặt anh căng thẳng. Một tối, anh bảo muốn nói chuyện nghiêm túc. Anh thú nhận bố mẹ đang nợ ngân hàng và đối tác hơn chục tỷ, một số tài sản đã phải sang tên cho người khác để lấy tiền trả nợ.

Ảnh minh họa

Thời gian tôi quen anh, họ vẫn cố giữ vẻ ngoài để không ai biết, cũng muốn tôi có một đám cưới như mơ nên chi phí cho đám cưới cũng là đi vay mượn để tổ chức. Bây giờ gia đình thật sự vỡ nợ, anh đành phải nói cho tôi biết.

Anh nói nếu không trả bớt thì chủ nợ sẽ làm căng, gia đình không trụ nổi rồi sẽ banh bét, mọi người đều biết, những hợp đồng đang theo đuổi sẽ để lọt vào tay người khác, lúc đó thì càng bê bết hơn. Anh nhìn tôi, bảo chỉ tôi mới giúp được, xin tôi cho mượn 3 tỷ để xoay xở. Nghe đến đây, tôi vừa giận vừa thấy hụt hẫng. Tôi cưới anh không phải vì tiền nhưng tôi ghét cảm giác bị che giấu. Hóa ra hình ảnh hào phóng trước kia chỉ là lớp vỏ để che đi một gia đình đang chật vật chống đỡ.

Đêm đó, tôi nằm quay lưng lại, không trả lời chồng vì còn rất nhiều điều phải nghĩ. Tôi biết nếu đưa tiền, chưa chắc đã giải quyết được gốc rễ vì so với số tiền nợ thì 3 tỷ của tôi chẳng đáng là bao, mà tôi có khả năng sẽ mất trắng số tiền mồ hôi nước mắt bao năm tiết kiệm được. Nhưng nếu từ chối, tôi sợ hôn nhân này sẽ rạn nứt. Tôi nên làm thế nào đây?