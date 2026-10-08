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Một số iPhone 18 Pro gặp sự cố “bay màu”

Huỳnh Duy
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Một số trường hợp iPhone 18 Pro có dấu hiệu thay đổi màu quanh cụm camera.

Một số người dùng cho biết iPhone 18 Pro và 18 Pro Max xuất hiện hiện tượng đổi màu quanh cụm camera, trong đó hai phiên bản Burgundy và đen được nhắc đến nhiều nhất.

Theo NYPost, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện phản ánh liên quan đến ngoại hình của iPhone 18 Pro. Một số người dùng cho biết phần vỏ xung quanh ba camera phía sau có dấu hiệu chuyển màu dù thiết bị mới được mua và không có dấu hiệu trầy xước hay hư hỏng.

Một số iPhone 18 Pro gặp sự cố đổi màu quanh cụm camera - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook/Andy Lockhart)

Một người dùng cho biết khu vực quanh các ống kính trên chiếc iPhone 18 Pro màu Burgundy trở nên sáng hơn, ngả sang hồng so với phần còn lại của cụm camera. Người này khẳng định đã vệ sinh thiết bị nhưng hiện tượng không biến mất.

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy xung quanh ba ống kính xuất hiện những vùng màu hồng, tạo thành quầng màu khác biệt rõ rệt so với phần vỏ Burgundy ban đầu.

Một số chủ sở hữu iPhone 18 Pro Max cũng cho biết họ gặp tình trạng tương tự. Đáng chú ý, có người khẳng định thiết bị đã xuất hiện dấu hiệu đổi màu ngay từ khi mới nhận máy, qua đó loại trừ khả năng hiện tượng bắt nguồn từ quá trình sử dụng trong thời gian dài.

"Tôi đã cố gắng lau chùi nhưng vết bẩn không biến mất", một người dùng iPhone 18 Pro Max màu đen chia sẻ.

Những phản ánh về hiện tượng đổi màu nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các diễn đàn công nghệ. Một số người cho rằng đây không đơn thuần là bụi bẩn hoặc dấu vân tay trên bề mặt, bởi việc vệ sinh không làm màu sắc trở lại như ban đầu.

Tình trạng được phản ánh chủ yếu trên các phiên bản Burgundy và đen. Ngược lại, những người dùng sở hữu iPhone 18 Pro màu bạc hoặc xanh băng thanh hiện chưa ghi nhận vấn đề tương tự.

Hiện Apple chưa đưa ra phản hồi chính thức về các trường hợp iPhone 18 Pro bị đổi màu được người dùng chia sẻ trên mạng xã hội. Do đó, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định.

Hiện chưa rõ hiện tượng đổi màu trên iPhone 18 Pro xuất hiện với tỷ lệ bao nhiêu và có ảnh hưởng đến độ bền hoặc khả năng vận hành của thiết bị hay không. Apple cũng chưa xác nhận đây là lỗi sản xuất hay vấn đề liên quan đến quá trình sử dụng.

Trong thời gian chờ phản hồi chính thức, những trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội mới chỉ phản ánh trải nghiệm của một bộ phận người dùng. Cần thêm dữ liệu từ Apple và các đơn vị kiểm tra độc lập để xác định liệu đây có phải lỗi mang tính hệ thống trên một số phiên bản màu của iPhone 18 Pro hay không.

Tags

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Apple

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