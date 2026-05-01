Một sáng chế của Việt Nam được Mỹ cấp bằng

Ngọc Minh |

Đây là sáng chế liên quan tới việc theo vết đa đối tượng (Multiple Object Tracking) trong video, sử dụng trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.

Sáng chế của Viettel được Mỹ cấp bằng

Đó là: Phương pháp theo vết đa đối tượng ứng dụng AI.

Sáng chế này do Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo Viettel (Viettel AI) thực hiện và được Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế.

Theo thông tin công bố, sáng chế này tập trung vào bài toán theo dõi đồng thời nhiều người hoặc vật thể trong video – một trong những khâu khó nhất của các hệ thống phân tích hình ảnh.

Viettel AI được USPTO cấp bằng sáng chế cho phương pháp theo vết đa đối tượng từ video sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Viettel.

Khác với cách tiếp cận truyền thống (tách riêng các bước phát hiện – gán nhãn – theo dõi), phương pháp mới hướng tới việc xử lý bài toán theo hướng tổng thể hơn, giúp duy trì định danh của từng đối tượng xuyên suốt chuỗi khung hình. Nói cách khác, hệ thống không chỉ "nhìn thấy" một người hay vật thể, mà còn "ghi nhớ" đó là ai trong suốt quá trình di chuyển.

Điểm quan trọng của công nghệ này là khả năng giảm nhầm lẫn khi: đối tượng bị che khuất tạm thời; rời khỏi khung hình rồi quay lại; nhiều người có ngoại hình tương tự xuất hiện cùng lúc.

Sáng chế mang lại lợi ích gì?

Việc cải thiện độ chính xác trong theo vết đa đối tượng có ý nghĩa trực tiếp với nhiều ứng dụng thực tế, bao gồm:

Tăng độ tin cậy của hệ thống giám sát: Trong các hệ thống camera an ninh, việc "nhầm người" hoặc "mất dấu" là vấn đề phổ biến. Công nghệ này giúp giảm sai sót định danh, từ đó nâng cao hiệu quả theo dõi và truy vết sự kiện.

Hỗ trợ phát hiện hành vi bất thường: Khi theo dõi chính xác từng đối tượng, hệ thống có thể nhận diện tốt hơn các tình huống như xâm nhập khu vực cấm, bỏ quên đồ vật, tụ tập đông người bất thường… thay vì chỉ phát hiện chuyển động đơn thuần.

Cải thiện hiệu suất xử lý: Cách tiếp cận tích hợp giúp hạn chế sai số tích lũy giữa các bước xử lý, đồng thời có thể rút ngắn thời gian phân tích video – yếu tố quan trọng với các hệ thống cần hoạt động liên tục.

Ứng dụng trong đô thị thông minh và giao thông: Công nghệ theo vết ổn định là nền tảng cho các hệ thống quản lý giao thông, phân tích dòng người hoặc vận hành đô thị thông minh – nơi cần xử lý lượng lớn dữ liệu video theo thời gian thực.

Bằng sáng chế do USPTO cấp thuộc nhóm "utility patent", tức bảo hộ giải pháp kỹ thuật cụ thể. Điều này cho thấy phương pháp được đánh giá có tính mới và khả năng áp dụng trong thực tế.

Tuy vậy, mức độ hiệu quả của công nghệ vẫn phụ thuộc vào điều kiện triển khai cụ thể và cần thêm các đánh giá độc lập trong những môi trường khác nhau.

Nghiên cứu đột phá của Việt Nam: Tạo bước tiến mới trong công nghệ vũ trụ từ chi tiết nhỏ nhất
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
