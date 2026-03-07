HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một sản phụ sinh con ở tuổi 63 nhờ IVF, nhiều người tranh cãi

Phạm Trang |

Lúc 9h53 ngày 4/3, một sản phụ 63 tuổi tại thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã sinh mổ một bé gái nặng 2,8 kg, sớm hơn dự kiến khoảng hai tuần. Hiện tại hai mẹ con đều bình an.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, người mẹ 63 tuổi cho biết con trai duy nhất 35 tuổi của bà qua đời vì khối u vào ngày 11 tháng Giêng năm 2025 (âm lịch). Lần mang thai này là thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Bà nói: “Sau một năm, đứa trẻ lại trở về bên tôi. Nếu không giữ đứa bé này, vợ chồng tôi cũng không sống nổi nữa. Tôi đã liều cả mạng để sinh đứa trẻ này”.

Sản phụ 63 tuổi sinh con nhờ IVF gây tranh cãi tại Trung Quốc - Ảnh 1.
Sản phụ 63 tuổi sinh con nhờ IVF gây tranh cãi tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Trước những nghi ngờ của cư dân mạng về việc liệu bà có đủ khả năng nuôi con hay không, bà đáp rằng hiện tiền lương hưu của hai vợ chồng là khoảng 10.000 NDT/tháng, ngoài ra bà còn thu nhập từ việc kinh doanh, nên cuộc sống hoàn toàn không có vấn đề.

Bà cũng khẳng định “gen không có vấn đề”: bố mẹ bà đều sống tới 90 tuổi, bản thân bà hiện sức khỏe rất tốt. Khi khám thai, bác sĩ còn khen thể trạng của bà tốt hơn cả nhiều người trẻ. Bà tin rằng sống đến 80 tuổi không phải vấn đề.

Sản phụ 63 tuổi sinh con nhờ IVF gây tranh cãi tại Trung Quốc - Ảnh 3.

Bà nói thêm: “Nếu một ngày nào đó hai vợ chồng chúng tôi đều không còn nữa, cháu trai tôi đã đồng ý giúp nuôi đứa bé, nên tôi rất yên tâm. Có hay không có chúng tôi, đứa trẻ này vẫn có chỗ dựa”.

Người mẹ cũng kể rằng sau khi mất con trai, hai vợ chồng thường ngồi đối diện nhau mà không biết nói gì, cảm thấy vô cùng ngột ngạt: “Nhưng từ khi mang thai em bé này, lòng tôi như được mở ra, mỗi ngày đều rất vui.”

Nguồn: Sina

Năm Bính Ngọ 2026 có 4 con giáp phạm Thái Tuế, cần hết sức lưu ý để "biến nguy thành cơ"
Tags

bé gái

sinh con

tranh cãi

sản phụ

IVF

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại