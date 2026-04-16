Một phụ nữ ở Hà Nội vừa bị lừa đảo mất 82 tỷ đồng, công an ra cảnh báo nóng

Theo đó, nạn nhân được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với “ngân hàng Mỹ State Street Bank”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối. Sau đó các đối tượng dẫn dụ nạn nhân đầu tư, nạp ít tiền thử nghiệm.

Lúc này hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công nhằm củng cố niềm tin.

Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, như: Phí đổi tiền quốc tế; Phí mở tài khoản quốc tế; Phí mở tài khoản pháp nhân; Phí bảo hiểm giao dịch; Phí phát hành hồ sơ, chứng thư tài chính; Phí thuế, phí xác minh chống rửa tiền.

Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để không cho rút tiền.

Nạn nhân đã đầu tư vào hệ thống 82 tỷ đồng nhưng không rút được tiền ra.