Một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 2 tỷ đồng vì nghe bạn cũ giới thiệu đầu tư tiền ảo

Ngày 21/4, Công an Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của 01 bị hại nữ về việc bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo dạng Bitcoin.

Cụ thể, qua giới thiệu của bạn cũ, chỉ trong vòng 2 ngày, bị hại đã nạp tiền vào hệ thống ACO dold và thắng 226.000 USD. Khi muốn rút tiền ra, các đối tượng đã yêu cầu bị hại nạp thêm tiền vào với các lý do “nộp tiền xác thực”, “nâng cấp tài khoản VIP”, “tiền rủi ro an toàn”… Tổng cộng, bị hại đã thực hiện 15 giao dịch và bị chiếm đoạt mất hơn 2 tỷ đồng.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua đã cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia đầu tư tiền ảo. Các đối tượng thường giới thiệu đây là dự án với lãi suất cao, thời gian đầu, khi tham gia đầu tư tiền ảo người đầu tư sẽ có lãi và được kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi không cho rút tiền để chiếm đoạt.

Nhiều nạn nhân của tiền ảo - Ảnh minh hoạ tạo bởi AI Chat GPT

Vì vậy, để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng đầu tư tài chính, Sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để tự bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.