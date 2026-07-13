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Một ổ dịch bùng phát tại khu nhà giàu New York , 46 người mắc bệnh, 31 tòa nhà cho kết quả dương tính với vi khuẩn

Phạm Trang
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Ít nhất 46 người mắc bệnh Legionnaires tại khu vực Upper East Side, New York (Mỹ), buộc giới chức khẩn cấp triển khai các biện pháp xử lý sau khi phát hiện hàng chục tháp giải nhiệt có dấu vết vi khuẩn Legionella, đồng thời cảnh báo số ca bệnh có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Giới chức y tế thành phố New York (Mỹ) đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó sau khi ghi nhận ít nhất 46 ca mắc bệnh Legionnaires, một dạng viêm phổi nghiêm trọng do vi khuẩn Legionella gây ra. Các chuyên gia cảnh báo số ca mắc vẫn có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới do thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 14 ngày.

Ổ dịch hiện tập trung tại khu vực Upper East Side của quận Manhattan. Trong tổng số 46 bệnh nhân được xác nhận, có 22 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện, 19 người đã xuất viện và hồi phục tại nhà, trong khi 5 trường hợp chỉ cần điều trị ngoại trú. Đến nay chưa ghi nhận ca tử vong nào.

Một ổ dịch bùng phát tại khu nhà giàu New York , 46 người mắc bệnh, 31 tòa nhà cho kết quả dương tính với vi khuẩn- Ảnh 1.

Trong quá trình điều tra nguồn lây, chính quyền thành phố đã công bố danh sách sơ bộ gồm 31 tòa nhà có tháp giải nhiệt (cooling tower) cho kết quả dương tính với vi khuẩn Legionella qua xét nghiệm sàng lọc ban đầu. Chủ sở hữu các tòa nhà này đã được yêu cầu ngay lập tức vệ sinh và khử khuẩn hệ thống tháp giải nhiệt, đồng thời tiếp tục phối hợp thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu.

Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh kết quả dương tính bằng phương pháp PCR chưa thể khẳng định một tòa nhà là nguồn phát sinh ổ dịch, bởi xét nghiệm này chỉ phát hiện sự hiện diện của vật liệu di truyền của vi khuẩn chứ không xác định được vi khuẩn còn sống hay không. Để xác nhận, các mẫu sẽ được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, quá trình này có thể kéo dài tới hai tuần.

Cuộc điều tra được bắt đầu từ ngày 2/7 sau khi phát hiện hai ca bệnh có liên quan tại khu vực Upper East Side. Kể từ đó, hơn 180 tháp giải nhiệt đã được lấy mẫu xét nghiệm và công tác kiểm tra vẫn đang tiếp tục trong những ngày cuối tuần.

Một ổ dịch bùng phát tại khu nhà giàu New York , 46 người mắc bệnh, 31 tòa nhà cho kết quả dương tính với vi khuẩn- Ảnh 2.

Sở Y tế New York cũng trấn an người dân rằng nước máy vẫn an toàn để uống và sử dụng trong sinh hoạt, bao gồm tắm rửa. Việc sử dụng điều hòa không khí tại các khu vực bị ảnh hưởng cũng không làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, chỉ ở bên trong các tòa nhà nằm trong danh sách điều tra cũng không đồng nghĩa với việc có nguy cơ phơi nhiễm.

Bệnh Legionnaires là một dạng viêm phổi nặng do vi khuẩn Legionella gây ra. Vi khuẩn này lây truyền qua việc hít phải các hạt sương nước li ti chứa mầm bệnh, thường phát sinh từ các hệ thống nước hoặc tháp giải nhiệt bị ô nhiễm. Bệnh không lây từ người sang người.

Những người trên 50 tuổi, người hút thuốc lá, người mắc bệnh phổi mạn tính hoặc có hệ miễn dịch suy yếu được xác định là nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh và diễn biến nặng. Hiện giới chức y tế tiếp tục theo dõi tình hình và khuyến cáo người dân xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, khó thở sau khi đến khu vực có ổ dịch cần sớm đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Nguồn: Mirror

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