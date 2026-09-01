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Một nước thành viên EU ủng hộ sử dụng hơn 230 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine

Y Vân
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Phần lớn trong số 200 tỷ euro (232 tỷ USD) tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu đang được lưu giữ tại Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán đặt tại Brussels.

Một nước thành viên EU ủng hộ sử dụng hơn 230 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine - Ảnh 1.

Bồ Đào Nha ủng hộ việc sử dụng các tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, Ngoại trưởng Paulo Rangel cho biết.

Phần lớn trong số 200 tỷ euro (232 tỷ USD) tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu đang được lưu giữ tại Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán đặt tại Brussels. Điều này đưa Bỉ vào tâm điểm tranh luận về việc liệu các tài sản này có nên được sử dụng để hỗ trợ Ukraine hay không.

Năm ngoái, Ủy ban châu Âu đề xuất sử dụng số tài sản này làm cơ sở bảo đảm cho một khoản vay dành cho Ukraine. Tuy nhiên, Bỉ bác bỏ kế hoạch vì cho rằng chưa có đủ bảo đảm trước nguy cơ bị Nga kiện và đòi bồi thường, đồng thời yêu cầu cần chia sẻ rủi ro trên toàn EU.

“Bồ Đào Nha ủng hộ và sẽ không bao giờ trở cản trở việc sử dụng 200 tỷ euro này”, ông Rangel nói trước quốc hội ngày 10/9. Ông cho biết nếu EU đạt được đồng thuận về việc sử dụng số tài sản trên, Bồ Đào Nha sẽ ủng hộ lập trường chung.

Tuy nhiên, ông cho rằng những quan ngại của Bỉ và yêu cầu về các bảo đảm chung trên toàn EU là “hoàn toàn có cơ sở”. Theo ông, bất kỳ cơ chế nào khiến Bỉ phải gánh chịu phần rủi ro pháp lý hoặc tài chính không tương xứng đều có thể làm suy giảm uy tín của nước này trên các thị trường quốc tế.

Ngoại trưởng Rangel bày tỏ hy vọng các bên có thể tìm được “một giải pháp mang tính xây dựng”, nhưng thừa nhận vẫn còn những khó khăn trong việc thiết lập các bảo đảm cho Bỉ, do một số nước thành viên EU muốn có thêm thông tin rõ ràng về khuôn khổ tài chính.

Theo Reuters﻿

Tags

Nga

châu âu

tài sản đóng băng

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