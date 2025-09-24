Một nước ASEAN đang "ngập" trong nợ, có thể gây rủi ro cho nền kinh tế

Nợ công của Thái Lan vẫn ở mức cao và đang tiến gần đến trần tài chính, gây ra rủi ro ngày càng tăng cho nền kinh tế mặc dù vẫn nằm trong giới hạn pháp lý.

Đây là vấn đề mà giới quan sát Thái Lan lo ngại. Theo Văn phòng Quản lý Nợ Công Thái Lan (PDMO), nợ công tính đến ngày 31/7 là 12,12 nghìn tỷ baht (khoảng 380,6 tỷ USD), tương đương 64,49% GDP. Con số này vẫn thấp hơn mức trần theo luật định là 70%, nhưng các quan chức cảnh báo rằng gánh nặng nợ công có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại và nguồn thu ngân sách yếu hơn.

Tờ Nation nêu phân tích nợ bao gồm: Vay nợ và bảo lãnh của chính phủ: 10,87 nghìn tỷ baht; Nợ doanh nghiệp nhà nước: 1,03 nghìn tỷ baht; Nợ doanh nghiệp nhà nước tài chính (có bảo lãnh của Chính phủ): 158,75 tỷ baht và Nợ của các cơ quan công khác: 60,26 tỷ baht.

Một nguồn tin chính phủ lưu ý rằng trước cuộc khủng hoảng COVID-19, tỷ lệ nợ công trên GDP của Thái Lan dưới 40%. Đại dịch đã buộc chính phủ phải vay 1,5 nghìn tỷ baht trong khi GDP suy giảm, đẩy tỷ lệ này lần đầu tiên lên trên 60%.

Mặc dù trần chi tiêu tạm thời được nâng lên 70% để đáp ứng nhu cầu chi tiêu khẩn cấp, các quan chức thừa nhận tỷ lệ này khó có thể giảm xuống dưới 60%. Thay vào đó, nó có nguy cơ tiến gần hơn đến giới hạn do tăng trưởng trong nước chậm chạp, thâm hụt doanh thu, thu nhập từ du lịch thấp hơn dự kiến và chi tiêu chính phủ tăng.

Nợ công ngày càng tăng của Thái Lan đang bắt đầu gây áp lực lên khuôn khổ tài chính trung hạn của chính phủ, với tỷ lệ nợ dự kiến sẽ chạm trần sớm hơn dự kiến trước đó.

Theo dự báo trước đó, nợ công dự kiến sẽ đạt ngưỡng 70% GDP vào năm tài chính 2029. Tuy nhiên, theo nguồn tin chính phủ, việc điều chỉnh kế hoạch tài chính trung hạn vào cuối năm 2025 có thể cho thấy ngưỡng này sẽ đạt được sớm nhất là vào năm 2027, sớm hơn hai năm so với kế hoạch. Diễn biến này có thể ảnh hưởng đến đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng Thái Lan đang đối mặt với nguy cơ thực sự bị hạ bậc tín nhiệm, xét theo các tiêu chí thường được các công ty xếp hạng tín nhiệm toàn cầu áp dụng. Những lo ngại chính bao gồm nợ công gia tăng, tăng trưởng kinh tế chậm lại, không đạt được mục tiêu doanh thu và bất ổn chính trị kéo dài.