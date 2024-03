Một nữ sinh 17 tuổi bị nữ sinh 19 tuổi đâm tử vong

Ngày 7/3, báo Người lao động dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, đã bàn giao hồ sơ vụ việc nữ sinh P.N.N.H. (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) bị đâm tử vong cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30' tối 6/3, em P.N.N.H. và T.T.M.T. (19 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Y Đôn, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) đã hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Tại điểm hẹn, 2 nhóm xảy ra xô xát, đánh nhau. Lúc này, T. đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người em H. khiến nạn nhân tử vong khi đang được đưa đi cấp cứu.



Gia đình, bạn bè, thầy cô bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của em H. Ảnh: Báo Gia Lai

Theo tìm hiểu của PV báo Gia Lai, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc đau lòng xuất phát từ việc em H. và T. có tham gia bình luận một nội dung gì đó trên mạng xã hội dẫn đến mâu thuẫn và gây ra hậu quả đau lòng.

Bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của con gái, anh Phan Ngọc Tuyền, bố của nạn nhân xót xa kể lại với báo trên: Tối qua, anh nghe bạn của H. gọi báo con đang cấp cứu ở Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Tức tốc đến nơi, anh nghe bác sĩ thông báo con gái bị đâm nhiều nhát bằng vật sắc nhọn, có thể là dao vào gan, phổi, tim dẫn đến tử vong. Đau điếng, chết lặng một hồi rồi gia đình cũng phải làm thủ tục để đưa H. về lo hậu sự.

“Con tôi ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi ai cũng thương...”, anh Tuyến buồn bã nói.

“H. được bạn bè, thầy cô quý mến. Khi nghe tin H. bị nạn, tôi không thể tin được. Đây là mất mát quá lớn đối với gia đình, lớp, trường”, cô giáo của nạn nhân chia sẻ.