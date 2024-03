Gần 300 cảnh sát đang truy bắt nam thanh niên sát hại cô gái 21 tuổi

Sáng 6/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, lực lượng chức năng đang quyết liệt, khẩn trương truy bắt đối tượng là một nghi phạm giết người.

Do địa hình truy bắt trải rộng, nhiều lối mòn, rừng rậm. Công an Lai Châu đã huy động 260 cán bộ chiến sĩ, chính quyền các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ đã chỉ đạo huy động 150 dân quân, an ninh thôn bản tham gia các tổ truy bắt, các chốt kiểm soát.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, trực tiếp chỉ đạo chuyên án điều tra và đến các chốt để đôn đốc lực lượng khẩn trương truy lùng đối tượng gây án.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Thanh Văn Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên trao đổi chỉ đạo huy động lực lượng truy bắt đối tượng giết người. Ảnh: Công an Lai Châu

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 5/3, tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) đã xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân là chị Lò Thị L., 21 tuổi.

Lực lượng chức năng lập các chốt kiểm soát. Ảnh: Công an Lai Châu

Nghi phạm gây án được xác định là Lò Văn Xươm (Sươm), 23 tuổi, trú tại bản Nậm Há, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ.



Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường với trang phục áo kẻ màu đen hoặc áo dạng rằn ri, quần bò màu đen, đi dép đen, cầm theo hung khí là dao nhọn, bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên), nghi chạy sang huyện Sìn Hồ.