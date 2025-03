Phát hiện tài khoản có thêm hơn 1,4 tỷ đồng, thanh niên Bắc Giang sinh năm 2000 vội báo công an: Hoá ra người chuyển khoản nhầm không xa lạ

Theo báo Bắc Giang, anh Nguyễn Tiến Bộ (SN 2000), trú tại tổ dân phố Mai Sẫu, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, là quản lý nhà hàng Chim trời Đa Mai. Do tính chất công việc nên anh thường xuyên nhận được những món tiền lớn.

Lãnh đạo, cán bộ Công an phường Đa Mai trao đổi thông tin với anh Nguyễn Tiến Bộ.

Sáng 23/3, tài khoản của anh Bộ bất ngờ nhận được hơn 1,4 tỷ đồng từ tài khoản lạ (không rõ tên) với 3 lần chuyển (mỗi lần 490 triệu đồng).

“Tôi kiểm tra lại tất cả những người thân quen, khách hàng và biết rõ không có ai chuyển số tiền này. Vì thế, tôi nghĩ phải làm cách nào để trả lại. Đó có thể là tiền tích lũy cả đời hoặc là món tiền dành dụm đầu tư làm ăn”, anh chia sẻ.

Ngay sau đó, anh Bộ đã ra Công an phường trình báo về sự việc. Tại cơ quan công an, anh Bộ được Đại úy Lưu Đức Trung, cán bộ trực ban hướng dẫn các bước để kịp thời niêm phong số tiền; hỗ trợ người chuyển nhầm chuẩn bị các giấy tờ trích xuất, sao kê, tra soát lệnh chuyển tiền từ ngân hàng chứng minh nguồn tiền chính chủ.

Cùng lúc đó, anh Bộ cũng nhận được cuộc gọi từ chị Trần Thị Lượng (sinh năm 1968) quê ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - người chuyển nhầm tiền. Theo chị Lượng, chị được em gái (Trần Thị Nhanh) nhờ chuyển tiền để trả tiền hàng cho nhà hàng Chim trời Đa Mai - nơi anh Bộ làm quản lý.

Trước đó, chị Nhanh đặt mua hàng với số tiền hơn 3,5 triệu đồng và nhờ chị gái Trần Thị Lượng gửi trả tiền cho nhà hàng qua số tài khoản của anh Bộ. Do quá trình nhắn tin, chị Nhanh đã gửi nhầm số tiền cần phải trả.

Sau khi thực hiện các bước xác minh, ngày 26/3, trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường, anh Bộ chuyển trả đầy đủ số tiền cho chị Trần Thị Lượng (chủ tài khoản).

Anh Bộ đã thực hiện thủ tục chuyển trả số tiền cho chị Trần Thị Lượng.

Trung tá Đỗ Thế Dũng, Trưởng Công an phường thông tin, Công an phường thường xuyên đăng tải các thông tin tuyên truyền pháp luật, công khai số điện thoại của cảnh sát khu vực để người dân liên hệ khi có tình hình mất an ninh trật tự hoặc có vụ việc phát sinh. Đối với sự việc lần này, Công an phường và cấp ủy, chính quyền địa phương biểu dương việc làm tốt của công dân Nguyễn Tiến Bộ.

Công an phường khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi nên đến trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Người dân không nên tự ý chuyển trả lại tiền khi không có bên thứ ba chứng kiến để tránh gặp phải các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời lưu ý nếu cố ý không hoàn trả lại số tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản.