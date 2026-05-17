Một nữ NSND và nam NSƯT phải đóng cửa 2 nhà hàng ở TP.HCM: "Quá đau lòng!"

Tùng Ninh
|

Nhà hàng A Long Thái của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và nhà hàng đồ chay VisaTra của NSND Quế Trân đã đóng cửa.

Mới đây, khán giả không khỏi bất ngờ trước thông tin nhà hàng A Long Thái (chuyên về đồ Thái) của NSƯT Kim Tử Long và nhà hàng đồ chay VisaTra của NSND Quế Trân đóng cửa.

Nhà hàng của Kim Tử Long

Cụ thể, nhà hàng A Long Thái của nghệ sĩ Kim Tử Long đã gỡ biển hiệu lớn có hình anh xuống, thay bằng biển hiệu một nhà hàng đồ Hoa có tên Nhà hàng Triều Châu. Vì đang sửa chữa lại nên nhìn khu vực nhà hàng này khá tiêu điều. Một số Youtuber còn thốt lên khi đến quay: "Quá đau lòng! Hoang tàn quá, không hiểu sao lại vậy".

Trong khi đó, nhà hàng đồ chay VisaTra của NSND Quế Trân cũng đóng cửa tắt đèn, bàn ghế đã dọn đi gần hết. Được biết, cách đây khoảng 1 tháng, NSND Quế Trân từng thông báo đóng cửa nhà hàng trong một sự kiện cuối cùng được tổ chức tại chính nhà hàng.

Nhà hàng A Long Thái của NSƯT Kim Tử Long nằm tại quận 7 cũ, khai trương cách đây hơn một năm. Nhà hàng tọa lạc tại một khu đô thị mới. Nam nghệ sĩ thuê hẳn một căn biệt thự lớn để mở nhà hàng.

Nhà hàng của Quế Trân

Anh đầu tư sửa sang nội thất theo đúng kiến trúc Thái Lan, rất kỳ công. Thời gian đầu, nhà hàng khá đông khách do bạn bè đồng nghiệp tới ăn ủng hộ. Ai cũng khen đồ ăn của nhà hàng rất ngon, tinh tế và hợp khẩu vị. Con gái Kim Tử Long cũng tham gia quản lý nhà hàng cho bố.

Điểm cộng lớn của A Long Thái chính là nguồn nguyên liệu luôn tươi ngon, sạch sẽ và cách bài trí món ăn vô cùng bắt mắt, hấp dẫn. Bên cạnh chất lượng ẩm thực, thực khách khi đến đây còn bị lôi cuốn bởi sự thân thiện, hiếu khách của chính chủ nhân nhà hàng. NSƯT Kim Tử Long thường xuyên có mặt tại quán để giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm và đích thân kiểm tra chất lượng phục vụ nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho mọi người.

Không chỉ ăn uống, nhà hàng A Long Thái còn là tụ điểm để Kim Tử Long tổ chức các chương trình ca nhạc, từ thiện, giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo neo đơn, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và khán giả.

Nhà hàng đồ chay của NSND Quế Trân cũng khai trương được gần hai năm và được đông đảo bạn bè, nghệ sĩ tới ủng hộ. Cô cũng thường xuyên tổ chức các chương trình ca nhạc, thiện nguyện tại nhà hàng của mình. Nữ nghệ sĩ cũng tự tay nêm nếm, điều chỉnh các món ăn.

Hai nhà hàng có thể xem là tụ điểm giải trí, nghệ thuật trong giới cải lương. Vì vậy, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối khi thấy cả hai đều đóng cửa.

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

