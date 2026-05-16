HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thực hư nữ ca sĩ bị đồn mua 11 căn nhà ở Mỹ, U80 vẫn trẻ đẹp bên chồng kém 13 tuổi

Tùng Ninh
|

Theo Khánh Hà, nếu biết tính toán và đầu tư sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác.

Trong làng nhạc hải ngoại nói riêng và nền âm nhạc Việt Nam nói chung, Khánh Hà không chỉ được biết đến như một "tượng đài" với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện mà còn là biểu tượng của một người phụ nữ viên mãn cả về sự nghiệp lẫn đời tư.

Ở tuổi gần 80, bà vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung và ngọn lửa nghề rực cháy bên người bạn đời – ca sĩ Tô Chấn Phong.

- Ảnh 1.

Khánh Hà thời trẻ

Danh ca hải ngoại với lối hát tiên phong, kỹ thuật điêu luyện ảnh hưởng tới nhiều đàn em

Khánh Hà tên thật là Lữ Khánh Hà, sinh năm 1952 tại Đà Lạt trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lẫy lừng. Cha bà là nhạc sĩ Lữ Liên – thành viên ban nhạc AVT danh tiếng.

Sự nghiệp của Khánh Hà dường như đã được định sẵn khi anh chị em trong gia đình đều là những tên tuổi lớn của nhạc Việt như: Tuấn Ngọc, Bích Chiêu, Anh Tú, Thúy Anh, Lan Anh và Lưu Bích. Lớn lên trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, Khánh Hà sớm bộc lộ năng khiếu và bắt đầu đi hát từ khi mới 16 tuổi.

Khánh Hà bắt đầu sự nghiệp với các ca khúc nhạc ngoại quốc (tiếng Anh và tiếng Pháp). Với phong cách phóng khoáng và giọng hát mang hơi hướng Tây phương, bà nhanh chóng trở thành ngôi sao của các vũ trường lớn tại Sài Gòn trước năm 1975.

Sau khi định cư tại Mỹ, sự nghiệp của bà bước sang một trang mới rực rỡ hơn. Bà sáng lập Khánh Hà Productions. Khánh Hà là một trong số ít nghệ sĩ tự đứng ra sản xuất băng đĩa riêng, tạo nên những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chất lượng cao.

Nhắc đến Khánh Hà là nhắc đến kỹ thuật nhả chữ đặc trưng, cách xử lý nốt cao sáng rực và những quãng trầm đầy tự sự. Bà có khả năng biến những ca khúc cũ trở nên mới mẻ, sang trọng hơn. Khánh Hà từng được xem như báu vật của nhạc Việt nhờ sở hữu kỹ thuật hát điêu luyện nhưng xử lý ca khúc tự nhiên, cảm xúc, không bị trưng trổ như nhiều ca sĩ khác. Lối hát của bà ảnh hưởng tới nhiều thế hệ đàn em sau này.

- Ảnh 2.

Khánh Hà và Tuấn Ngọc

Những ca khúc như Đời đá vàng, Nghìn trùng xa cách, Nỗi đau muộn màng... qua tiếng hát Khánh Hà đã trở thành những bản thu mẫu mực cho các thế hệ sau học hỏi.

Hạnh phúc bền chặt bên chồng kém 13 tuổi đẹp trai như tài tử điện ảnh

Nếu sự nghiệp của Khánh Hà là một bản nhạc rực rỡ, thì hôn nhân của bà lại là một khúc ca êm đềm nhưng bền bỉ. Khánh Hà và Tô Chấn Phong gặp nhau lần đầu vào năm 1990 khi bà mời anh tham gia một dự án âm nhạc.

Thời điểm đó, việc một nữ danh ca hơn bạn đời 13 tuổi kết hôn là điều gây không ít xôn xao. Tuy nhiên, sự điềm đạm của Tô Chấn Phong và sự tươi trẻ, phóng khoáng của Khánh Hà đã xóa nhòa khoảng cách ấy.

"Trong tình yêu, nếu cứ nhìn vào con số tuổi tác thì khó mà hạnh phúc. Chúng tôi sống với nhau bằng sự thấu hiểu và tôn trọng công việc của nhau" – nữ danh ca từng chia sẻ.

Đến nay, sau hơn 30 năm chung sống, cặp đôi vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự gắn kết. Tô Chấn Phong từ một ca sĩ lãng tử đã lui về làm hậu phương vững chắc, hỗ trợ vợ trong việc kinh doanh và tổ chức biểu diễn. Ngược lại, chính sự khích lệ của Khánh Hà đã giúp Tô Chấn Phong thỉnh thoảng trở lại sân khấu để tri ân khán giả.

- Ảnh 3.

Tin đồn "cát-xê mua được 11 căn nhà" và thực hư khối tài sản, trẻ đẹp ở tuổi U80

Trong giới nghệ sĩ thường truyền tai nhau về mức thù lao "khủng" của Khánh Hà vào thời kỳ đỉnh cao. Có thông tin cho rằng, vào những thập niên 80-90, việc chạy show liên tục và bán băng đĩa đã giúp bà tích lũy được khối tài sản khổng lồ, cụ thể là mua được tới 10 căn nhà tại Mỹ.

Thực tế, Khánh Hà chưa bao giờ lên tiếng xác nhận con số cụ thể này một cách phô trương. Trong một chương trình mới đây, khi được hỏi về việc mua được 10 căn nhà, bà nói: "chắc là mười một căn". Câu trả lời của Khánh Hà khiến nhiều gnwowfi tin bởi nhìn vào quy mô của Khánh Hà Productions và tần suất xuất hiện của bà trên các sân khấu lớn hay các phòng trà hạng sang, việc bà sở hữu khối tài sản đáng mơ ước là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Khánh Hà sống kín tiếng, không khoe khoang đồ hiệu hay xe sang nhưng bà từng thừa nhận việc yêu chiều bản thân theo cảm xúc nên "thích là mua". Bên cạnh vật chất, nữ nghệ sĩ còn tập trung đầu tư vào sức khỏe, chế độ ăn uống nghiêm ngặt và luyện thanh mỗi ngày để giữ gìn giọng hát – tài sản lớn nhất của một người nghệ sĩ.

Khán giả gặp Khánh Hà ở thời điểm hiện tại thường ngỡ ngàng vì bà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và phong thái quý phái. Bí quyết của bà không nằm ở phép màu nào mà là sự kỷ luật.

- Ảnh 4.

Khánh Hà và chồng kém 13 tuổi

Bà duy trì việc tập thể dục và yoga đều đặn, hạn chế tinh bột, đường và ưu tiên thực phẩm lành mạnh. Nữ danh ca sống lạc quan và luôn có sự đồng hành của chồng trong mọi hoạt động.

Khánh Hà là minh chứng cho việc một nghệ sĩ thực thụ có thể dung hòa giữa hào quang sân khấu và hạnh phúc gia đình. Bà không cần những scandal để nổi tiếng, cũng không cần tâng bốc để khẳng định vị thế. Chỉ cần bà cất giọng, khán giả sẽ hiểu tại sao sau bao nhiêu năm, cái tên Khánh Hà vẫn luôn chiếm một vị trí trang trọng trong lòng những người yêu nhạc Việt.

Sự nghiệp lừng lẫy, tài chính vững vàng và một người chồng luôn yêu thương – đó chính là quả ngọt cho một đời cống hiến hết mình cho nghệ thuật của danh ca Khánh Hà.

Nam NSƯT cùng vợ tới khách sạn đàn em ở làm chuyện sốc nặng
Tags

sao Việt

Khánh Hà

Tuấn Ngọc

Nhạc xưa

tô chấn phong

chồng khánh hà

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

01:29
Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

00:39
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

00:41
Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại