HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một người Việt Nam bị tình nghi gây ra khoảng 150 vụ đột nhập, trộm cắp tại Nhật Bản

Phạm Trang
|

Một người đàn ông quốc tịch Việt Nam vừa bị bắt tại Nhật Bản vì nghi đột nhập nhà một cụ bà 90 tuổi, đồng thời bị điều tra do có thể liên quan tới khoảng 150 vụ trộm cắp xảy ra tại tỉnh Kanagawa.

Cảnh sát tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) vừa bắt giữ một người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam với cáo buộc đột nhập vào nhà dân. Nhà chức trách nghi ngờ người này có liên quan đến khoảng 150 vụ đột nhập và trộm cắp xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm là Tran Van Duc (33 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Người này bị tình nghi đã đột nhập vào nhà của một cụ bà 90 tuổi ở quận Minami, thành phố Yokohama vào tháng 5 vừa qua.

Hình ảnh nghi phạm thời điểm bị bắt giữ

Cảnh sát cho biết từ đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Kanagawa đã xảy ra khoảng 150 vụ đột nhập nhà ở và trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự. Đối tượng thường lợi dụng những căn nhà không khóa cửa hoặc dùng đèn khò để nung chảy, cắt kính cửa sổ, sau đó mở khóa từ bên trong để đột nhập, lấy trộm tiền mặt và các tài sản có giá trị như trang sức.

Trong quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm Tran Van Duc, lực lượng chức năng đã thu giữ các dụng cụ được cho là sử dụng để gây án, cùng nhiều tài sản nghi là tang vật của các vụ trộm.

Các tang vật bị thu giữ

Hiện cảnh sát đang điều tra với nhận định Tran Van Duc có thể là thủ phạm của toàn bộ khoảng 150 vụ việc nói trên.

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai: "Tôi không biết."

Vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát tỉnh Kanagawa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: FNN, Asahi

Đào đất, người dân phát hiện khối đá có hình thù kỳ lạ, chuyên gia xác nhận báu vật 1.400 năm tuổi
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại