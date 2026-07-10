Một người Việt Nam bị tình nghi gây ra khoảng 150 vụ đột nhập, trộm cắp tại Nhật Bản

Một người đàn ông quốc tịch Việt Nam vừa bị bắt tại Nhật Bản vì nghi đột nhập nhà một cụ bà 90 tuổi, đồng thời bị điều tra do có thể liên quan tới khoảng 150 vụ trộm cắp xảy ra tại tỉnh Kanagawa.

Cảnh sát tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) vừa bắt giữ một người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam với cáo buộc đột nhập vào nhà dân. Nhà chức trách nghi ngờ người này có liên quan đến khoảng 150 vụ đột nhập và trộm cắp xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm là Tran Van Duc (33 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Người này bị tình nghi đã đột nhập vào nhà của một cụ bà 90 tuổi ở quận Minami, thành phố Yokohama vào tháng 5 vừa qua.

Hình ảnh nghi phạm thời điểm bị bắt giữ

Cảnh sát cho biết từ đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Kanagawa đã xảy ra khoảng 150 vụ đột nhập nhà ở và trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự. Đối tượng thường lợi dụng những căn nhà không khóa cửa hoặc dùng đèn khò để nung chảy, cắt kính cửa sổ, sau đó mở khóa từ bên trong để đột nhập, lấy trộm tiền mặt và các tài sản có giá trị như trang sức.

Trong quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm Tran Van Duc, lực lượng chức năng đã thu giữ các dụng cụ được cho là sử dụng để gây án, cùng nhiều tài sản nghi là tang vật của các vụ trộm.

Các tang vật bị thu giữ

Hiện cảnh sát đang điều tra với nhận định Tran Van Duc có thể là thủ phạm của toàn bộ khoảng 150 vụ việc nói trên.

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai: "Tôi không biết."

Vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát tỉnh Kanagawa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: FNN, Asahi