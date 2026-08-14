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Một người Trung Quốc bị sư tử cắn ở quán cafe

Hương Cầm
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Cảnh sát ở Phuket, Thái Lan đã hơn một lần phải xử lý vấn nạn này.

Ngày 11/8, Trung tâm Hỗ trợ Du khách (TAC) đã tới kiểm tra một quán cà phê sư tử tại Chalong, Phuket, sau khi thông tin một du khách Trung Quốc bị sư tử con cắn lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Báo VnExpress dẫn thông tin được Bangkok Post và Thaiger đăng tải, các bài viết trên mạng xã hội cho rằng du khách bị cắn vào tay khi tham gia hoạt động trả phí để chơi với sư tử. Nhân viên quán được cho là đã dùng chất sát khuẩn xử lý vết thương, trong khi du khách sau đó tự chi trả chi phí tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, nhân viên quán xác nhận từng xảy ra trường hợp một du khách Trung Quốc bị sư tử cắn vào dịp Tết Nguyên đán, tức trước thời điểm kiểm tra nhiều tháng. Theo phía quán, người này chỉ bị trầy xước nhẹ và đã được sơ cứu tại chỗ.

Một người Trung Quốc bị sư tử cắn ở quán cafe- Ảnh 1.

Chú sư tử con Cesar. Ảnh: Phuketnews

Chủ cơ sở cho biết con vật liên quan là một sư tử con tên Caesar và các sư tử tại quán đều đã được tiêm vaccine.

Một chi tiết khiến việc xác minh gặp khó khăn là cơ sở không còn hình ảnh camera an ninh tại thời điểm xảy ra sự việc do dữ liệu đã hết thời gian lưu trữ.

TAC cho biết cuộc kiểm tra nhằm xác minh thông tin đang lan truyền và đánh giá các điều kiện bảo đảm an toàn khi khách du lịch tiếp xúc với sư tử. Giới chức yêu cầu nhân viên phải theo dõi sát hành vi, trạng thái của động vật, giám sát quá trình tương tác và tuân thủ quy trình an toàn.

Không phải lần đầu cảnh sát chú ý đến các quán cà phê sư tử

Sự việc ngày 11/8 nối dài những tranh cãi xung quanh mô hình cho khách du lịch tiếp xúc trực tiếp với sư tử tại Phuket.

Tháng 1/2025, theo Nation Thailand, cảnh sát Phuket từng kiểm tra một quán cà phê có sư tử và phát hiện ba con sư tử non được sử dụng để phục vụ hoạt động chụp ảnh với khách.

Một người Trung Quốc bị sư tử cắn ở quán cafe- Ảnh 2.

Khách phải trả tiền cho trải nghiệm này. Mức giá được báo Thái Lan ghi nhận khi đó là 500 baht cho 5 phút với một con sư tử lớn hơn và 1.000 baht cho 5 phút với những con nhỏ hơn.

Cuộc kiểm tra còn dẫn đến việc hai công dân Trung Quốc làm việc tại cơ sở bị bắt vì không có giấy phép lao động. Cảnh sát cũng tìm kiếm chủ cơ sở, được xác định là một công dân Trung Quốc.

Một người Trung Quốc bị sư tử cắn ở quán cafe- Ảnh 3.

Ảnh: TheNation

Đến tháng 3/2026, The Phuket News tiếp tục đưa tin về một quán cà phê sư tử tại Phuket sau khi video ghi lại những con sư tử non tại đây lan truyền trên mạng.

Lần này, tranh cãi tập trung vào điều kiện chăm sóc động vật, an toàn công cộng và tính hợp pháp của mô hình kinh doanh.

Phía cơ sở khẳng định hoạt động hợp pháp và cho biết mỗi con sư tử có người chăm sóc riêng, được bác sĩ thú y theo dõi và tiêm vaccine. Khách cũng phải thực hiện các biện pháp vệ sinh trước khi tiếp xúc với động vật.


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du khách

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