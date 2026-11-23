Một người đàn ông đã dành hơn ba thập kỷ để tự tay tạo nên công trình mà đến nay vẫn khiến hàng chục nghìn người tìm tới mỗi năm.

Năm 1921, Simon Rodia mua một mảnh đất hình tam giác tại khu Watts ở Los Angeles, Mỹ. Người đàn ông nhập cư gốc Italy khi ấy đã ngoài 40 tuổi và không phải kiến trúc sư nổi tiếng. Thứ ông bắt đầu dựng lên trên khu đất của mình cũng không giống một ngôi nhà thông thường.

Rodia gọi công trình là "Nuestro Pueblo", nghĩa là "Thị trấn của chúng ta". Ban đầu không ai có thể biết dự án sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng từ năm 1921 đến 1954, ông liên tục xây dựng, sửa đổi và bổ sung những cấu trúc mới, cuối cùng dành tới 33 năm cho công việc này.

Watts Towers gồm 17 cấu trúc chính do Simon Rodia tự tay xây dựng trong suốt 33 năm tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: LA Times)

Một người tự dựng 17 công trình trong 33 năm

Theo Watts Towers Arts Center, toàn bộ quần thể gồm 17 cấu trúc điêu khắc lớn được Simon Rodia tạo ra gần như hoàn toàn bằng sức lao động của chính mình. California State Parks mô tả đây là một môi trường nghệ thuật đặc biệt do một nghệ sĩ tự học tạo nên.

Điều đáng chú ý nằm ở cách Rodia xây dựng chúng. Ông sử dụng các dụng cụ cầm tay đơn giản, tạo bộ khung từ những thanh thép rồi buộc chúng lại bằng dây thay vì hàn. Bên ngoài được phủ lưới thép và vữa, sau đó ông dùng tay gắn từng mảnh vật liệu trang trí lên bề mặt.

Những tháp cao nhất của Watts Towers vươn gần 30 m, nổi bật giữa khu dân cư Watts ở phía nam Los Angeles. (Ảnh: Daily News)

Những vật liệu ấy cũng không phải đá quý hay đồ xây dựng đắt tiền. Rodia tận dụng gạch vỡ, mảnh gốm, thủy tinh, vỏ sò, đá và nhiều thứ có thể thu nhặt được. Qua thời gian, chúng tạo thành những mảng khảm với hoa văn dày đặc bao phủ các cột, tường, mái vòm và tháp.

Trong số 17 cấu trúc, nổi bật nhất là những ngọn tháp vươn lên giữa khu dân cư. Theo California State Parks, tháp cao nhất đạt 99,5 feet, tương đương khoảng 30,3 m. Đáng chú ý, phần móng của công trình chỉ sâu khoảng 14 inch, tức chưa tới 36 cm.

Rodia vẫn tiếp tục công việc trong nhiều thập kỷ, bất chấp quy mô ngày càng lớn của thứ mình đang tạo ra. Đến năm 1954, sau 33 năm, ông dừng lại, trao khu đất cho một người quen rồi rời Watts.

Nhưng câu chuyện của công trình khi ấy vẫn chưa kết thúc.

Từng đứng trước nguy cơ bị phá bỏ

Sau khi Rodia rời đi, căn nhà từng nằm trong khu đất bị cháy vào năm 1955. Các tòa tháp và cấu trúc còn lại sau đó đứng trước nguy cơ bị phá bỏ, kéo theo một cuộc vận động nhằm bảo tồn công trình.

Khu đất từng được bán với giá 1.000 USD rồi đến năm 1959 được hai người là Bill Cartwright và Nick King mua lại với giá 3.000 USD. Họ cùng nhiều người khác thành lập một ủy ban nhằm bảo vệ Watts Towers và thúc đẩy việc bảo tồn công trình.

Cuộc tranh luận kéo dài cuối cùng kết thúc theo hướng có lợi cho những ngọn tháp. Thay vì biến mất, Watts Towers dần được nhìn nhận như một tác phẩm nghệ thuật dân gian đặc biệt của Los Angeles.

Rodia dùng thép, vữa cùng gạch vỡ, kính, gốm, vỏ sò và nhiều vật liệu nhặt được để phủ kín bề mặt công trình. (Ảnh: State Historic Park)

Năm 1965, nơi đây trở thành Di tích Văn hóa - Lịch sử số 15 của Los Angeles. Đến năm 1990, Watts Towers được công nhận là National Historic Landmark của Mỹ. Công trình đồng thời nằm trong danh sách di tích lịch sử cấp bang California và được đưa vào National Register of Historic Places.

Từ dự án cá nhân của một người đàn ông, Watts Towers dần trở thành điểm đến. California State Parks cho biết nơi đây hiện thu hút hơn 40.000 lượt khách mỗi năm, gồm cả nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu và du khách từ nhiều nơi.

Hơn 560 tỷ đồng tiếp tục được rót vào khuôn viên

Hơn 70 năm sau khi Rodia hoàn thành công việc, khu vực quanh Watts Towers đang bước vào một giai đoạn thay đổi lớn khác.

Theo Los Angeles Times và chính quyền thành phố Los Angeles, năm 2026, Watts Towers Arts Center Campus triển khai dự án cải tạo trị giá hơn 22 triệu USD. Quy đổi theo tỷ giá tham khảo hiện nay, con số này tương đương khoảng 568 tỷ đồng.

Khoản tiền này không được dùng để xây thêm vào 17 cấu trúc nguyên bản của Simon Rodia mà dành cho việc cải tạo và mở rộng khuôn viên bao quanh chúng. Đây là điểm cần phân biệt bởi bản thân Watts Towers là công trình lịch sử được bảo tồn.

Hơn nửa thế kỷ sau khi Rodia rời đi, Watts Towers vẫn được bảo tồn và khuôn viên xung quanh đang tiếp tục được đầu tư mở rộng. (Ảnh: LA Times)

Dự án mới dự kiến bổ sung hơn 30.000 feet vuông không gian công viên, tăng diện tích cây xanh và bóng mát, cải thiện hệ thống thoát nước, bổ sung lối đi, khu tập trung cộng đồng và khoảng 200 cây xanh. Một phần nguồn vốn đến từ khoản đầu tư 10,1 triệu USD của Bezos Earth Fund, bên cạnh ngân sách bang California và các nguồn công - tư khác.

Theo Sở Văn hóa thành phố Los Angeles, quá trình cải tạo tiếp tục diễn ra và dự kiến hoàn thành vào mùa xuân năm 2028. Trong thời gian thi công, Watts Towers vẫn đón khách theo lịch hoạt động được công bố. Các tour có hướng dẫn hiện chủ yếu diễn ra từ thứ Năm đến thứ Bảy, còn khu trưng bày mở cửa từ thứ Tư đến thứ Bảy.

Nhìn từ bên ngoài, những ngọn tháp phủ đầy gốm, kính và vỏ sò có thể giống một công trình nghệ thuật được lên kế hoạch bởi cả đội ngũ. Nhưng phía sau chúng lại là 33 năm lao động của một người đàn ông với những dụng cụ đơn giản. Hơn nửa thế kỷ sau khi Simon Rodia rời đi, 17 công trình ông tự dựng bằng tay không chỉ còn tồn tại mà khu vực xung quanh chúng đang tiếp tục được đầu tư hơn 560 tỷ đồng để bước sang một giai đoạn mới.

Theo Watts Towers Arts Center; California State Parks; Los Angeles Times; Department of Cultural Affairs