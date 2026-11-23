Hang núi lửa nào ở Việt Nam dài hơn 1,2 km và nằm trong hệ thống từng phát hiện dấu tích người tiền sử?

Ẩn dưới lớp đất đỏ bazan của Tây Nguyên là một thế giới hoàn toàn khác. Những hang núi lửa không được tạo nên bởi nước bào mòn đá vôi như nhiều hang động quen thuộc, mà hình thành từ các dòng dung nham từng chảy qua khu vực cách đây hàng triệu năm.

Có hang kéo dài hơn 1,2 km dưới lòng đất, vòm cao, đá bazan xếp chồng và trên vách vẫn còn dấu vết của những dòng dung nham cổ. Đặc biệt hơn, trong cùng hệ thống, các nhà khoa học còn tìm thấy công cụ đá, đồ gốm, bếp lửa, mộ táng và di cốt của những cư dân tiền sử sống cách ngày nay khoảng 6.000–7.000 năm.

Nơi được nhắc tới là hệ thống hang động núi lửa Krông Nô, thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, nay nằm ở phía tây tỉnh Lâm Đồng.

Dấu tích hoạt động núi lửa cổ vẫn hiện rõ trên bề mặt cao nguyên, trong khi bên dưới là hệ thống hang dung nham kéo dài hàng kilomet. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Hang núi lửa dài hơn 1,2 km dưới lòng cao nguyên

Một trong những hang nổi bật nhất của hệ thống là C7.

Theo Báo Nhân Dân, hang C7 hiện có chiều dài được ghi nhận 1.266 m. Đây là hang động dung nham có quy mô và giá trị khoa học đặc biệt, nằm trong hệ thống khoảng 50 hang do cụm núi lửa Chư B'Luk tạo nên. Tổng chiều dài các hang trong khu vực vượt 10 km.

C7 thuộc dạng hang ống dung nham. Loại hang này hình thành khi bề mặt của một dòng dung nham nguội và đông cứng trước, trong khi phần dung nham nóng bên dưới vẫn tiếp tục chảy. Khi dòng dung nham rút đi, phía sau còn lại một khoảng rỗng dạng đường ống.

Bởi vậy, hình dáng bên trong khác khá nhiều các hang đá vôi với vô số nhũ đá quen thuộc.

Hang núi lửa C7 kéo dài hơn 1,2 km dưới lòng đất, là một trong những hang dung nham nổi bật nhất của hệ thống Krông Nô. (Ảnh: Báo An Giang)

Theo VietnamPlus, C7 có không gian lớn với 3 tầng địa mạo, các khối bazan xếp chồng tự nhiên, những dải vật chất hình thành trong quá trình dung nham nguội đi và các vòm hang cao. Những cấu trúc này lưu lại dấu vết về quá trình vận động địa chất của khu vực qua thời gian dài.

Năm 2022, các chuyên gia quốc tế tiếp tục phát hiện thêm những nhánh mới dài tổng cộng khoảng 175 m, qua đó đưa chiều dài C7 khi ấy vượt 1.240 m. Các đợt khảo sát sau đó giúp số liệu được cập nhật lên 1.266 m.

Cả một mạng lưới khoảng 50 hang nằm dưới lòng đất

Điều đáng chú ý là C7 không tồn tại đơn độc.

Công viên địa chất Đắk Nông rộng khoảng 4.760 km², trong đó hơn một nửa diện tích nằm trên nền đá bazan do hoạt động núi lửa tạo thành. Cụm Chư B'Luk đã hình thành hệ thống khoảng 50 hang động dung nham, tổng chiều dài hơn 10.000 m.

Ánh sáng từ cửa hang chiếu xuống những khối đá bazan, tạo nên khung cảnh khác biệt so với các hang đá vôi quen thuộc. (Ảnh: 24h)

Khu vực còn có ít nhất 5 miệng núi lửa, gồm cả dạng núi lửa âm và dương. Những cấu trúc này giúp các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử kiến tạo của vùng Tây Nguyên.

Không phải tất cả hang đều giống nhau. Mỗi hang có chiều dài, hình dạng, dấu tích dòng chảy và cấu trúc địa chất riêng.

Chính vì vậy, hệ thống Krông Nô thường được ví như một "bảo tàng địa chất" nằm dưới lòng đất, nơi lịch sử của những đợt phun trào cổ vẫn còn lưu lại trên vách đá và nền hang.

Dấu tích người tiền sử 6.000–7.000 năm nằm ở đâu?

Đây cũng là chi tiết cần phân biệt rõ.

Dấu tích người tiền sử được tìm thấy trong hệ thống hang động núi lửa Krông Nô, nhưng các phát hiện khảo cổ quan trọng nhất hiện được ghi nhận tại những hang như C6-1 và C6, không phải hang C7.

Theo VietnamPlus, các cuộc khai quật tại C6-1 và C6 đã phát hiện công cụ bằng đá, đồ gốm, xương động vật, vỏ nhuyễn thể, dấu tích bếp lửa và ba mộ táng. Các di cốt cho thấy sự hiện diện của 10 cá thể, gồm trẻ sơ sinh, thiếu niên và người trưởng thành.





Một trong những phát hiện đáng chú ý là bộ xương và hộp sọ của một bé gái khoảng 4 tuổi được chôn trong tư thế ngồi bó gối.

Các nhà khoa học xác định dấu tích cư trú trong hệ thống này có niên đại khoảng 6.000–7.000 năm, thuộc giai đoạn tiền sử. Đây được xem là phát hiện đặc biệt vì trước đó việc tìm thấy dấu tích con người trong hang động núi lửa là rất hiếm.

Năm 2018, những dấu tích cư trú của người tiền sử tại Krông Nô được công bố rộng rãi. Trước đó, theo VietnamPlus, trường hợp tương tự từng được ghi nhận tại một hệ thống hang động núi lửa ở Hàn Quốc.

Vì sao khu vực này đặc biệt với du khách?

Công viên địa chất Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào năm 2020 và tiếp tục được công nhận cho giai đoạn 2024–2027.

Ngoài hang núi lửa, khu vực còn có miệng núi lửa, hồ, thác nước, rừng và các không gian văn hóa bản địa của Tây Nguyên.

Hệ thống hang núi lửa Krông Nô có gần 50 hang động với tổng chiều dài hơn 10 km dưới lòng cao nguyên. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Điều khác biệt so với nhiều điểm du lịch hang động là du khách tới đây không chỉ nhìn thấy một hang lớn. Cả cảnh quan phía trên và cấu trúc phía dưới đều liên quan đến lịch sử núi lửa của vùng đất.

Tuy nhiên, các hang mang giá trị khảo cổ hoặc khoa học đặc biệt không phải nơi du khách có thể tùy ý tự vào khám phá. Một số khu vực cần được bảo vệ nghiêm ngặt và việc tiếp cận có thể phụ thuộc chương trình nghiên cứu hoặc tuyến tham quan được cơ quan quản lý cho phép.

Du khách muốn khám phá nên lưu ý gì?

Nếu mục tiêu là tìm hiểu Công viên địa chất Đắk Nông, du khách nên dành ít nhất 2–3 ngày thay vì chỉ tới một điểm rồi rời đi.

Các tuyến khám phá có thể kết hợp cảnh quan núi lửa, thác, hồ và không gian văn hóa địa phương. Với những điểm nằm sâu trong khu vực tự nhiên, khách nên đi cùng hướng dẫn viên hoặc đơn vị được phép tổ chức hoạt động thay vì tự ý xuống hang.

Dấu tích cư trú trong hệ thống hang Krông Nô cho thấy con người đã xuất hiện tại đây từ khoảng 6.000–7.000 năm trước. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Giày có độ bám tốt, quần áo dài và đèn chiếu sáng phù hợp là những vật dụng cần thiết nếu tham gia tuyến có phần khám phá địa chất. Mùa mưa cũng có thể khiến đường đất trơn và việc tiếp cận một số khu vực khó khăn hơn.

Trước chuyến đi, khách nên kiểm tra tình trạng mở cửa thực tế của từng điểm, bởi các hang có giá trị khảo cổ, nghiên cứu hoặc đang được bảo tồn không đồng nghĩa đều được khai thác đại trà cho khách du lịch.

Từ hang C7 dài 1.266 m đến mạng lưới khoảng 50 hang núi lửa và những dấu tích người tiền sử 6.000–7.000 năm tuổi trong cùng hệ thống, Krông Nô cho thấy dưới lớp đất đỏ Tây Nguyên còn tồn tại một phần lịch sử rất khác: nơi câu chuyện về những dòng dung nham cổ giao với dấu vết cư trú của con người hàng nghìn năm trước.

Theo Báo Nhân Dân, VietnamPlus, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông