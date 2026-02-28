Một người đàn ông và một người phụ nữ từng buộc chặt vào nhau trong suốt một năm ròng đã trải lòng về những gì họ khám phá được trong suốt quá trình hợp tác kỳ lạ này.

Tehching Hsieh, một họa sĩ kiêm nghệ sĩ trình diễn, và Linda Montano, cũng là một nghệ sĩ trình diễn, đã tự trói mình vào nhau bằng một sợi dây thừng dài khoảng 2,4 mét buộc ở thắt lưng, nhưng họ không được phép chạm vào người nhau trong suốt 12 tháng đó.

Mục tiêu của dự án hợp tác nghệ thuật mang tên "Rope Piece" (Tác phẩm Dây thừng) là để khám phá các vấn đề như tự do, quyền riêng tư, sự kiểm soát và cam kết, cũng như cách con người cùng tồn tại và phụ thuộc lẫn nhau.

Hsieh, 75 tuổi, và Montano, 84 tuổi

Tất cả các hoạt động hàng ngày như nấu ăn, tắm rửa và ngủ nghỉ đều được thực hiện khi đang bị buộc vào nhau, và thử nghiệm này đã được ghi lại qua một loạt các bức ảnh.

Hsieh, 75 tuổi, và Montano, 84 tuổi, những người đã tham gia buổi trình diễn từ năm 1983 đến năm 1984, nhận thấy mình liên tục rơi vào tình trạng bất đồng quan điểm khi bị ràng buộc, cả hai nghệ sĩ đều thừa nhận rằng việc thiếu đi quyền riêng tư là một trải nghiệm đặc biệt căng thẳng.

Những công việc đơn giản hàng ngày, như nói chuyện điện thoại với bạn bè, cũng trở nên khó khăn, nhưng áp lực lớn nhất đến từ việc phải xin phép đối phương để thực hiện những nhu cầu và xung động bất chợt nảy sinh trong ngày.

Ví dụ, khi một người cần đi vệ sinh, đi lấy nước uống hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, cả hai nghệ sĩ đều phải cùng bước đi.

Các cuộc ẩu đả về thể xác đã nổ ra giữa Hsieh và Montano, khi các nghệ sĩ giật mạnh đầu dây của mình và sau đó từ chối nói chuyện với nhau.

“Chúng tôi dần trở nên giống động vật hơn. Có phần giống như loài khỉ vậy”, Montano nói.

“Chúng tôi bắt đầu ra hiệu bằng âm thanh, những tiếng rên rỉ và than vãn. Chúng tôi gần như ngừng nói chuyện hoàn toàn.”

Tác phẩm trình diễn được ghi lại qua những bức ảnh

Thêm vào sự khó khăn đó, cả Hsieh và Montano đều có quyền từ chối một hành động do người kia đề xuất. Quy tắc của họ là một lá phiếu phủ quyết sẽ có giá trị hơn một lá phiếu đồng ý.

Những tình huống căng thẳng phát sinh thực sự rất khắc nghiệt và Montano thậm chí còn thừa nhận rằng nếu không có quy tắc không được chạm vào nhau, cô ấy có lẽ đã giết chết Hsieh cả nghìn lần.

Trong hai lần, Hsieh đã ném các món đồ nội thất xuống sàn ngay sát cạnh Montano, mặc dù chúng không trúng vào người cô.

"Rope Piece" là 1 trong 6 tác phẩm trình diễn nghệ thuật do Hsieh tạo ra. Được hoàn thành trong khoảng thời gian từ năm 1978 đến năm 2000, ông đã thực hiện năm buổi trình diễn kéo dài một năm cũng như một buổi trình diễn kéo dài tới 13 năm.

Những buổi trình diễn này bao gồm các quy tắc và điều kiện cực kỳ khắc nghiệt mà sau đó Hsieh sẽ tuân thủ trong một khoảng thời gian nhất định. Một tác phẩm cho thấy ông tự nhốt mình trong một chiếc lồng gỗ, trong khi một tác phẩm khác cho thấy ông dành cả một năm ở ngoài trời, trong suốt thời gian đó ông không bước vào bất kỳ loại tòa nhà hay nơi trú ẩn nào.

Nguồn: Unilad