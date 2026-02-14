HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một ngôi chùa ở Hà Nội đông nghẹt dịp Valentine, có người bay từ TP.HCM ra để xin "thoát ế"

Phạm Trang |

Những ngày cận 14/2, khi không khí Valentine trùng với dịp nghỉ Tết Âm lịch 2026, Chùa Hà lại tấp nập người ra vào. Không chỉ các cặp đôi, rất nhiều bạn trẻ độc thân cũng tìm đến đây với một mong ước giản dị: cầu duyên.


Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về khu di tích nằm trên phố Chùa Hà

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 2.

Có người là sinh viên, có người đã đi làm, thậm chí có bạn trẻ bay từ TP.HCM ra Hà Nội, tranh thủ ghé thăm chùa dịp cuối năm

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 3.

Những mâm lễ được chuẩn bị thắp hương trong chùa

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 4.

“Mấy chị em em đang không có tình duyên gì nên đi chùa cầu thử thôi. Em nghe nói chùa này linh lắm, mấy chị đi xong rồi cưới chồng nên em cũng đi xem sao. Em còn trẻ, cũng không biết xin duyên gì nữa nên cứ đi thôi. Nếu được thì có người yêu hoặc cưới chồng gì đó” một bạn nữ từ TP.HCM đến chùa Hà chia sẻ với nụ cười ngại ngùng.

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 5.

Không chỉ có người đi “cầu duyên”, nhiều người còn quay lại “trả lễ” sau một năm tình cảm thuận lợi. Một chàng trai cho biết: “Năm nay em thấy được như ý nguyện rồi nên đi trả lễ. Cũng có khó khăn chứ không phải không, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi”.

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 6.

Mâm lễ với những bông hồng rực rỡ

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 7.

Từ lâu, chùa Hà đã trở thành địa điểm cầu duyên quen thuộc của giới trẻ Hà thành

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 8.

Bên cạnh yếu tố tâm linh, nơi đây còn là một quần thể kiến trúc cổ kính, thu hút đông đảo phật tử và du khách thập phương

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 9.
Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 10.

Chùa Hà có tên chữ là Thánh Đức tự, cùng với đình Bối Hà hợp thành cụm di tích Đình - chùa Hà. Theo tích xưa, ngôi chùa do một gia đình làm gốm sứ giàu có quê ở Bối Khê công đức xây dựng. Bên phải chùa là đình Hà, thờ hai vị Thành hoàng Triệu Chí Thành và Chu Lý, những tướng lĩnh của Triệu Việt Vương.

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 11.

Trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, đến nay chùa vẫn giữ được vẻ trang nghiêm, khang trang

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 12.

Không rõ từ bao giờ, người dân Hà Nội đã truyền tai nhau về sự “linh ứng” trong chuyện tình duyên tại đây

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 13.

Người chưa vợ, chưa chồng đến khấn mong tìm được một nửa yêu thương. Những cặp đôi đang yêu lại cầu mong tình cảm bền chặt, trăm năm hạnh phúc.

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 14.

Những bài khấn cầu duyên tại chùa Hà

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 15.

Đầu xuân, người ta tìm đến chùa Hà không chỉ để cầu bình an, tài lộc, mà còn gửi gắm ước mong về một mái ấm trọn vẹn

Chùa Hà đông nghẹt dịp Valentine 2026, nơi cầu duyên của giới trẻ - Ảnh 16.
Tử vi ngày mới 14/2: 3 con giáp được Thần tài ưu ái nhất, hứng trọn tài lộc, túi tiền rủng rỉnh
Tags

cầu duyên

chùa Hà

Valentine

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại