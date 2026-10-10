Một ngày trước khi Novaland bác tin đồn phá sản, công ty liên quan ông Bùi Cao Nhật Quân bán gần 2,6 triệu cổ phiếu

Đây là lần bán cổ phiếu NVL thứ tư của Diamond Properties từ đầu năm 2026. Trong giai đoạn tháng 3-4, doanh nghiệp này đã có hai lần chủ động bán cổ phiếu và một lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp, với tổng khối lượng khoảng 3 triệu đơn vị.

Công ty CP Diamond Properties, cổ đông lớn có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Cao Nhật Quân, vừa báo cáo kết quả bán 2,58 triệu cổ phiếu NVL của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland).

Theo văn bản công bố ngày 9/10, toàn bộ số cổ phiếu trên được Diamond Properties bán trong ngày 6/10/2026 bằng phương thức thỏa thuận.

Trước đó, doanh nghiệp đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư, với thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 29/9 đến 9/10. Như vậy, Diamond Properties đã hoàn thành khoảng 95,6% lượng cổ phiếu đăng ký bán. Số còn lại không được thực hiện do thay đổi kế hoạch.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu Novaland do Diamond Properties nắm giữ giảm từ 181,02 triệu xuống còn 178,44 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,536% xuống 7,429% vốn điều lệ.

Theo báo cáo, ông Bùi Cao Nhật Quân hiện là Chủ tịch HĐQT Novaland, đồng thời giữ vai trò người quản lý doanh nghiệp tại Diamond Properties. Cá nhân ông Quân đang trực tiếp sở hữu gần 81 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 3,371% vốn.

Đáng chú ý, đây là lần bán cổ phiếu NVL thứ tư của Diamond Properties từ đầu năm 2026. Trong giai đoạn tháng 3-4, doanh nghiệp này đã có hai lần chủ động bán cổ phiếu và một lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp, với tổng khối lượng khoảng 3 triệu đơn vị.

Giao dịch mới nhất diễn ra trong thời điểm cổ phiếu Novaland liên tục biến động mạnh trên thị trường chứng khoán.

Ngày 7/10, tức một ngày sau giao dịch của Diamond Properties, Novaland đã phát đi văn bản bác bỏ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông cho rằng doanh nghiệp "phá sản" hoặc "mất khả năng hoạt động".

Novaland khẳng định các thông tin này không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của công ty. Doanh nghiệp cho biết vẫn đang triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với khách hàng, đối tác cùng các bên liên quan.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đã có những phiên giảm mạnh vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Tuy nhiên, đến phiên giao dịch ngày 9/10, mã này bất ngờ tăng kịch trần 6,83% lên 10.950 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 73 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 783 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Novaland đang triển khai đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động tối đa khoảng 8.007 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn.