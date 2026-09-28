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Novaland làm sao thế?

An Thái
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Đây có lẽ là câu hỏi chung của đa số cổ đông Novaland khi chứng kiến cổ phiếu rơi sâu ngay trong phiên đầu tuần.

Phiên giao dịch sáng 28/9, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Tính đến giữa phiên sáng, thị giá NVL bất ngờ giảm kịch sàn 6,8% xuống còn 11.050 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 9 triệu đơn vị. Dù giá giảm sâu, áp lực bán vẫn dồn dập, lượng dư bán tại mức giá sàn lên tới hơn 45 triệu cổ phiếu.

Trước đó, NVL đã có chuỗi phiên điều chỉnh liên tiếp với 5 phiên đóng cửa giảm điểm. Với hơn 2,4 tỷ cổ phiếu đang niêm yết, vốn hóa thị trường của Novaland tiếp tục thu hẹp xuống còn 26.543 tỷ đồng.

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Thời gian gần đây, một số tổ chức có liên quan đến người nội bộ doanh nghiệp đã đăng ký bán ra cổ phiếu NVL. Cụ thể, CTCP Diamond Properties, doanh nghiệp có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland, đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến 9/10/2026.

Trước giao dịch, Diamond Properties đang sở hữu hơn 181 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 7,536% vốn điều lệ Novaland. Nếu hoàn tất thương vụ, lượng cổ phiếu nắm giữ của doanh nghiệp này sẽ giảm xuống khoảng 178 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 7,42%. Đây là lần thứ tư Diamond Properties thực hiện bán cổ phiếu NVL kể từ đầu năm 2026, sau hai lần chủ động bán và một lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp trong giai đoạn tháng 3-4.

Không chỉ Diamond Properties, Công đoàn cơ sở Novaland cũng vừa đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL nhằm phục vụ hoạt động của công đoàn. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 28/9 đến 26/10/2026. Nếu bán thành công toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, tổ chức này sẽ giảm sở hữu từ khoảng 4,23 triệu cổ phiếu xuống còn 1,73 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,072% vốn điều lệ.

Ở một diễn biến khác, Novaland đang triển khai phương án chào bán thêm gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Tổng số tiền dự kiến huy động đạt gần 8.007 tỷ đồng, được doanh nghiệp sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của công ty và các công ty con. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền được ấn định từ ngày 8/10 đến 29/10/2026.

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Tags

novaland

NVL

CTCP Diamond Properties

cổ phiếu

bán cổ phiếu

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