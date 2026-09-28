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Việt Nam có suối nước nóng hơn 80°C giữa rừng nhiệt đới 280 ha, trứng thả xuống là chín: Công ty đứng sau liên quan Novaland, hơn 1.400 tỷ đang thế chấp ngân hàng

Anh Khôi
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Từng nổi tiếng với nguồn khoáng nóng tự nhiên hơn 80°C giữa vùng rừng nhiệt đới, suối Bình Châu nay nằm trong một dự án nghỉ dưỡng có câu chuyện sở hữu khá đặc biệt.

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Địa điểm nói trên là suối khoáng nóng Bình Châu, nổi tiếng với hệ thống nước nóng tự nhiên và khu luộc trứng 82 Degrees. Theo Minera Hot Springs Bình Châu, giếng khoáng tại đây có nhiệt độ lên tới khoảng 82°C; trứng được đặt trong giỏ và ngâm trực tiếp xuống nguồn nước nóng khoảng 10-15 phút.

Việc cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được đưa vào khai thác cũng giúp hành trình từ TP.HCM về khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, rồi tiếp tục xuống Hồ Tràm – Bình Châu thuận tiện hơn trước.

Hơn 70 điểm nước nóng giữa vùng rừng 280 ha

Theo các tài liệu giới thiệu về Bình Châu, khu vực này có hơn 70 điểm nước nóng phun lộ thiên, nhiệt độ thay đổi theo từng vị trí và có nơi vượt 80°C.

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Binh Chau Onsen được Novaland giới thiệu có quy mô hơn 300 ha, trong đó khu second home và suối khoáng nóng hiện hữu khoảng 33 ha, còn khoảng 280 ha là khu tiện ích rừng. Novaland từng mô tả khu vực này được bao quanh bởi rừng nhiệt đới và nguồn khoáng nóng tự nhiên.

Riêng Khu du lịch Suối nước nóng Bình Châu hiện hữu có diện tích khoảng 33,27 ha. Năm 2020, dự án được điều chỉnh tổng vốn đầu tư lên 1.512 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục lưu trú, nghỉ dưỡng, nhà khách, bể bơi nước khoáng và khu khai thác nước khoáng nóng.

Đơn vị sở hữu và vận hành khu suối khoáng hiện nay là CTCP Du lịch Sài Gòn – Bình Châu. Phía sau công ty này là chuỗi quan hệ sở hữu có liên hệ với Novaland thông qua các pháp nhân trung gian.

Novaland từng dừng thương vụ, sau đó quay lại rót hơn 1.400 tỷ đồng

Đơn vị sở hữu và vận hành khu suối khoáng hiện nay là CTCP Du lịch Sài Gòn – Bình Châu. Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Nguyễn Toàn, sinh năm 1985. Phía sau công ty này là chuỗi quan hệ sở hữu có liên hệ với Novaland thông qua các pháp nhân trung gian.

Năm 2022, Novaland từng lên kế hoạch nhận chuyển nhượng gần như toàn bộ vốn tại Vũng Tàu Investment, doanh nghiệp có liên hệ sở hữu với Du lịch Sài Gòn – Bình Châu thông qua Vũng Tàu Beach City. Tuy nhiên, đến giữa năm 2023, tập đoàn quyết định chấm dứt thương vụ.

Đến năm 2025, Novaland quay lại đầu tư vào doanh nghiệp này. Thông qua công ty con CTCP Phát triển Đất Việt, tập đoàn góp khoảng 1.401 tỷ đồng, tương ứng 49% vốn điều lệ Vũng Tàu Investment. Sau giao dịch, Vũng Tàu Investment trở thành công ty liên kết của Novaland.

Báo cáo tài chính bán niên 2026 cho thấy mối liên hệ này vẫn được duy trì. Tại ngày 30/6/2026, Novaland ghi nhận tỷ lệ lợi ích tại Vũng Tàu Investment ở mức 48,84%, quyền biểu quyết 49%, với giá trị ghi sổ khoản đầu tư hơn 1.432 tỷ đồng.

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Đáng chú ý, Novaland cho biết toàn bộ khoản đầu tư vào Vũng Tàu Investment đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho một khoản vay ngân hàng. Cùng thời điểm, Vũng Tàu Beach City cũng được ghi nhận là công ty liên kết, với tỷ lệ lợi ích khoảng 24,98% và quyền biểu quyết 49%.

Như vậy, dù khu suối khoáng nóng được vận hành dưới tên Du lịch Sài Gòn – Bình Châu, phía sau vẫn tồn tại mối liên hệ vốn đáng kể với hệ sinh thái Novaland thông qua Vũng Tàu Investment và Vũng Tàu Beach City.

Công ty đứng sau khu suối nóng vừa thua kiện nhà thầu

Câu chuyện tại Bình Châu còn xuất hiện một diễn biến pháp lý mới trong năm 2026. Ngày 3/7, Searefico công bố kết quả giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng với CTCP Du lịch Sài Gòn – Bình Châu theo bản án phúc thẩm số 1293/2026/DS-PT.

Theo đó TAND TP.HCM buộc CTCP Du lịch Sài Gòn – Bình Châu thanh toán cho Searefico tổng cộng hơn 21,27 tỷ đồng. Theo văn bản của đơn vị tư vấn pháp lý ALB & Partners, thời hạn thanh toán chậm nhất là trước ngày 1/8/2027.

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Hiện khu suối khoáng nóng Bình Châu vẫn hoạt động và đón khách, với các dịch vụ tắm khoáng, tham quan rừng và khu luộc trứng 82 Degrees tiếp tục được giới thiệu trên website chính thức.

Việt Nam có 'chảo nước nóng' tự nhiên hơn 80°C, luộc chín cả trứng: đầu tư 1.300 tỷ đồng vào khu vực rộng 42 ha, phát triển mô hình giống Nhật Bản
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suối khoáng nóng

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