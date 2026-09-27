Việt Nam có 'chảo nước nóng' tự nhiên hơn 80°C, luộc chín cả trứng: đầu tư 1.300 tỷ đồng vào khu vực rộng 42 ha, phát triển mô hình giống Nhật Bản

Đây là suối nước nóng có nhiệt độ lên tới hơn 80 độ C, chứa hơn 20 khoáng chất tốt cho sức khoẻ.

Một dòng suối khoáng nóng tự nhiên tại Gia Lai có nhiệt độ bề mặt lên tới hơn 80°C, đủ để luộc trứng và hấp nóng đồ ăn, đang trở thành nền tảng cho một tổ hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe quy mô hàng chục ha.

Dòng nước nóng có thể luộc trứng

Tại khu vực Hội Vân, nay thuộc xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai, tồn tại một nguồn nước khoáng nóng tự nhiên được biết đến từ nhiều năm nay. Nhiệt độ nước tại đây có thể lên tới hơn 80°C, thậm chí các tài liệu của địa phương từng ghi nhận nhiệt độ bề mặt dao động khoảng 70-80°C. Nguồn nước chứa hơn 20 khoáng chất và từ lâu được người dân sử dụng để tắm khoáng, trong khi du khách có thể tận dụng các vũng nước nóng để luộc trứng, gà và các loại thực phẩm.

Điểm đặc biệt của Hội Vân nằm ở chính nhiệt độ cao của nguồn nước. Thay vì phải tạo nhiệt nhân tạo như các khu nghỉ dưỡng thông thường, khu vực này sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên ngay trên mặt đất, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm tắm khoáng, phục hồi sức khỏe và nghỉ dưỡng.

Đây cũng là một trong những lợi thế khiến Hội Vân được đưa vào các kế hoạch phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe của địa phương.

42ha cho tổ hợp nghỉ dưỡng

Từ một địa điểm còn khá hoang sơ, Hội Vân đang được định hướng trở thành một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe quy mô lớn.

Theo thông tin được công bố, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân có quy mô khoảng 42ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Toàn khu gồm 4 tiểu khu, trong đó có khu chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng rộng hơn 6,8ha, khu đất ở hơn 10,9ha, khu du lịch nghỉ dưỡng hơn 13ha và khu du lịch cộng đồng hơn 11ha.

Riêng phân khu đầu tiên được triển khai gồm trung tâm chăm sóc sức khỏe, các khách sạn nghỉ dưỡng, 371 biệt thự khoáng nóng và khu hồ tắm khoáng tự nhiên rộng hơn 17ha. Dự án từng được đặt mục tiêu hoàn thành trong quý IV/2026 và hiện đã được tỉnh tiếp tục gia hạn tiến độ đến thời điểm này.

Đáng chú ý, ngày 25/7/2026, một dự án trong quần thể Hội Vân đã được khởi công với quy mô 24,24ha, tổng mức đầu tư hơn 629 tỷ đồng. Công trình dự kiến phục vụ khoảng 2.000 lượt khách mỗi ngày khi đi vào vận hành.

Đưa mô hình onsen Nhật Bản vào Việt Nam

Điểm đáng chú ý của dự án mới là cách khai thác nguồn nước nóng. Công trình được định hướng phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe mang phong cách Nhật Bản, với công viên suối khoáng Onsen, 34 căn biệt thự nghỉ dưỡng Ryokan, vườn Nhật, khu massage và các không gian ngâm khoáng riêng.

Theo chủ đầu tư, mỗi biệt thự Ryokan được thiết kế với phòng khách, phòng trà, phòng ngủ và bồn ngâm khoáng nóng riêng. Mô hình này được xây dựng dựa trên việc kết hợp nguồn khoáng nóng tự nhiên của Hội Vân với các quy trình chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản.

Không dừng ở đó, tháng 6/2026, Onsen Hội Vân ký hợp đồng tư vấn chiến lược với Naniwa Issui Ryokan, doanh nghiệp Nhật Bản chuyên phát triển các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Theo lộ trình được phía tư vấn đề xuất, một dự án mang tên Baia Retreat Hội Vân sẽ hoàn thiện thiết kế trong năm 2026, khởi công năm 2027 và hướng tới khai trương năm 2029. Riêng giai đoạn đầu được dự kiến đầu tư khoảng 18,3 triệu USD cho khách sạn 5 sao 90 phòng và 10,3 triệu USD cho cơ sở tắm suối nước nóng trong ngày.

Như vậy, giá trị đáng chú ý của Hội Vân không chỉ nằm ở một dòng suối nóng đặc biệt. Nguồn tài nguyên tự nhiên này đang được đặt vào trung tâm của một chuỗi dự án nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và onsen, với mục tiêu biến một điểm đến vốn ít được biết đến thành một sản phẩm du lịch chuyên biệt của Gia Lai.