Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lần thứ hai trong tháng 7

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa tiếp tục tăng lãi suất tiền gửi các kỳ hạn ngắn. Đây là lần thứ hai VietBank tăng lãi suất trong tháng 7 với mức điều chỉnh 0,2%/năm tại các kỳ hạn 1-3 tháng kể từ hôm nay (16/7).

Theo đó, với sản phẩm "Tiền gửi online" - sản phẩm có lãi suất cao nhất tại VietBank, lãi suất kỳ hạn 1 tháng hiện tăng lên mức 3,6%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,7%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 3,8%/năm.

VietBank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại. Cụ thể, kỳ hạn 4 tháng có lãi suất huy động là 3,7%/năm và kỳ hạn 5 tháng là 3,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng hiện ở mức 4,9%/năm. Kỳ hạn từ 7 – 10 tháng có lãi suất mới là 4,7%/năm, trong khi kỳ hạn 11 tháng là 4,8%/năm.

Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 14 tháng là 5,4%/năm và kỳ hạn 15 tháng là 5,6%/năm.

Lãi suất huy động trực tuyến cho kỳ hạn 16 – 17 tháng đang được niêm yết ở mức 5,8%/năm. Trong khi các kỳ hạn từ 18 – 36 tháng có lãi suất cao nhất, lên đến 5,9%/năm.

Trước đó, từ ngày 9/7, VietBank đã tăng lãi suất huy động thêm 0,3%/năm cho các kỳ hạn 1 – 6 tháng và tăng 0,1%/năm cho các kỳ hạn 7 – 36 tháng. Như vậy, VietBank là ngân hàng đầu tiên có hai lần tăng lãi suất huy động trong tháng 7.

Xu hướng tăng lãi suất huy động vẫn nối dài trong tháng 7 khi đã có 10 ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất kể từ đầu tháng, gồm: NCB, Eximbank, SeABank, VIB, BaoViet Bank, Saigonbank, VietBank, MB, BVBank và KienLong Bank.

Theo giới phân tích, tiền gửi của người dân và doanh nghiệp tăng trưởng thấp trong những tháng đầu năm đi cùng tăng trưởng tín dụng hồi phục khiến nhiều nhà băng phải tăng lãi suất huy động nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn. Bên cạnh đó, hoạt động can thiệp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông qua các công cụ tín phiếu và bán ngoại tệ cũng ảnh hưởng tới thanh khoản tiền Đồng của các ngân hàng.

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho biết, việc các ngân hàng tăng lãi suất huy động đến từ việc thiếu hụt thanh khoản trên thị trường do những động thái can thiệp ổn định tỷ giá của NHNN.

KBSV cho rằng lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng thêm 0,7 – 1,0 điểm % từ nay cho tới cuối năm, lên mức tương đương vùng đáy Covid-19 giai đoạn 2020-2021 do áp lực từ tỷ giá và cầu tín dụng hồi phục.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng nhận định lãi suất huy động tăng trở lại là một kịch bản phù hợp dựa trên biến động của kỳ vọng tỷ giá và chính sách lãi suất.

Về yếu tố tỷ giá, nhóm phân tích đánh giá áp lực về tỷ giá còn dai dẳng. Nguyên nhân là sức mạnh của đồng USD được dự báo sẽ duy trì bởi (1) chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nước khác vẫn cao do Fed cắt lãi suất chậm hơn và ít hơn các NHTW khác, (2) nhiều nhà kinh tế cho rằng nếu Trump thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới sẽ khiến lạm phát tăng trở lại, từ đó ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Fed, và (3) rủi ro địa chính trị kéo dài dẫn đến nhu cầu tích trữ USD như một kênh trú ẩn an toàn. Thêm vào đó, do yếu tố vụ mùa, nhu cầu ngoại tệ (để nhập khẩu hàng hóa) có thể tăng cao trở lại vào cuối quý 3, trước khi FED chính thức đảo chiều chính sách lãi suất, khiến áp lực tỷ giá vẫn sẽ kéo dài trong giai đoạn này.

Trong khi đó, sau 10 tuần liên tiếp thực hiện bán ngoại tệ để ổn định tỷ giá (từ 22/4), ước tính NHNN đã bán ra lượng ngoại tệ tương đương khoảng 30% mức tiêu hao (cho vấn đề tỷ giá) của năm 2022. Cho giai đoạn sắp tới, trong kịch bản vừa để bảo vệ dự trữ ngoại hối, đồng thời ổn định được vấn đề tỷ giá, VDSC không loại trừ khả năng NHNN sẽ có một đợt tăng lãi suất điều hành (0,2 – 0,5 điểm %) trong quý 3

Mặt khác, sự phục hồi của tăng trưởng tín dụng nửa cuối năm nay cũng là một điểm cần lưu ý. Tính đến cuối tháng 6/2024, tăng trưởng tín dụng đạt 4,45% so với đầu năm. Mặc dù tín dụng tăng chậm so với cùng kỳ trong nửa đầu năm, VDSC cho rằng tín dụng sẽ phục hồi mạnh dần về cuối năm.

"Điều này cộng hưởng với lượng tiền hút ròng qua kênh bán ngoại tệ có thể tạo áp lực thanh khoản cho hệ thống ngân hàng và môi trường lãi suất trong nửa sau năm 2024", nhóm phân tích nhìn nhận.

Tuy vậy, VDSC cho rằng mức tăng sẽ không đột biến như 2022 do bối cảnh vĩ mô là khác nhau. Năm 2024 còn thiếu những nhân tố gây "shock" về cầu tín dụng và sự thay đổi đột ngột về chính sách tiền tệ như năm 2022 để gây ra sự đột biến về mặt bằng lãi suất. Bên cạnh đó, áp lực rút ròng ngoại tệ sẽ dịu lại đáng kể nếu có thêm hiệu ứng "hội tụ" về lãi suất (FED giảm lãi suất trong khi NHNN tăng lãi suất trong nửa cuối năm). Vì vậy, VDSC dự báo mặt bằng lãi suất tăng thêm khoảng 0,5 – 1,0 điểm % để trở về mức trung bình trước dịch là một kịch bản hợp lý.