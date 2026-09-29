Một ngân hàng tính rút khỏi Nga sau 20 năm: Đã đưa 880 triệu USD về nước, tài sản có thể chỉ bán được 5% giá trị

Ngân hàng lớn nhất Hungary OTP đang xem xét khả năng rút hoàn toàn khỏi Nga sau khoảng 20 năm hoạt động.

OTP Bank là một trong số ít ngân hàng châu Âu vẫn duy trì hoạt động tại Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.

Tuy nhiên, ngân hàng có trụ sở tại Budapest hiện muốn thực hiện thương vụ mua Luminor Bank, động thái có thể trở thành vụ thâu tóm lớn nhất lịch sử OTP và mở rộng đáng kể hiện diện của tập đoàn tại eurozone.

Peter Csanyi, CEO OTP Group, cho biết ngân hàng đã bắt đầu đánh giá lại chiến lược liên quan đến Nga, trong đó có phương án rút hoàn toàn khỏi thị trường này. Quá trình xem xét dự kiến hoàn tất vào cuối năm, với mục tiêu tối đa hóa giá trị dài hạn cho cổ đông và hỗ trợ chiến lược mở rộng quốc tế.

Động thái diễn ra khi hoạt động của OTP tại Nga trở thành một trong những vấn đề được các cơ quan quản lý Baltic chú ý.

Ngân hàng trung ương Latvia và Lithuania trước đó cũng bày tỏ quan ngại về hoạt động của OTP tại Nga, trong khi giới chức Estonia cho biết đây sẽ là một trong những nội dung quan trọng khi đánh giá thương vụ Luminor.

OTP gia nhập thị trường Nga khoảng 20 năm trước. Xét theo tổng tài sản, thị phần của ngân hàng tại đây chỉ khoảng 0,4%, nhỏ hơn đáng kể so với một số ngân hàng châu Âu khác vẫn còn hiện diện như UniCredit hay Raiffeisen Bank International.

Dù quy mô nhỏ, hoạt động này lại ngày càng sinh lời. Lợi nhuận của OTP tại Nga đã tăng hơn 5 lần so với năm 2021, lên khoảng 202 tỷ forint (635 triệu USD) vào năm ngoái. Tiền gửi của khách hàng cũng tăng gấp 7 lần.

OTP đến nay đã chuyển khoảng 880 triệu USD cổ tức từ Nga về nước. Ngân hàng cho rằng điều này đồng thời giúp giảm mức độ tiếp xúc tài chính với thị trường Nga. OTP khẳng định số tiền trên không được sử dụng để tài trợ thương vụ Luminor hay các mục đích doanh nghiệp khác.

Sau khi xung đột Ukraine bùng phát, OTP cho biết đã dừng cho vay mới đối với doanh nghiệp Nga, rút nguồn vốn nội bộ khỏi nước này và thu hẹp đáng kể hoạt động thanh toán xuyên biên giới. Hoạt động hiện nay chủ yếu tập trung vào cho vay tiêu dùng cá nhân.

Ngân hàng cũng giảm 25% nhân sự và 40% số chi nhánh tại Nga. OTP khẳng định tuân thủ các biện pháp trừng phạt hiện hành của Liên Hợp Quốc, EU, Mỹ và Anh, cho biết một cuộc rà soát nội bộ gần đây không phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định trừng phạt.

Tuy nhiên, danh sách khách hàng của OTP tại Nga từng bao gồm một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho các tổ chức nhà nước Nga và một tổ chức từng bị Mỹ, Anh áp lệnh trừng phạt. Trong khi đó, OTP không có hành vi sai phạm.

Một trong những nội dung đáng chú ý là thư nội bộ của Gazprom vào tháng 4 và 5/2026 về một phương án thanh toán liên quan Gazprom Export, nhà phân phối khí đốt Serbia Yugorosgaz và Rosingaz - những doanh nghiệp có liên hệ sở hữu với tập đoàn năng lượng Nga.

Theo phương án được thảo luận, Yugorosgaz có thể chuyển tiền từ tài khoản euro tại OTP Serbia sang tài khoản của Rosingaz tại ngân hàng quốc doanh Serbia BPS.

Song, tài liệu không có bằng chứng cho thấy phương án này đã được triển khai hoặc tiền thực sự được chuyển từ tài khoản OTP của Yugorosgaz sang Rosingaz.

OTP cho biết hơn 80% tiền gửi doanh nghiệp hiện nay tại Nga đến từ các công ty quốc tế. Theo ngân hàng, sau năm 2022, các ngân hàng EU còn hoạt động tại Nga trở nên quan trọng hơn với những doanh nghiệp phương Tây chưa rút khỏi thị trường này.

Việc rời Nga cũng không đơn giản. OTP cho biết tìm một người mua đồng thời được giới chức phương Tây và Nga chấp thuận rất khó. Theo ngân hàng, các công ty nước ngoài khi bán tài sản để rời Nga hiện chỉ có thể thu về khoảng 5% giá trị thị trường của tài sản, khiến một thương vụ thoái vốn có nguy cơ gây thiệt hại lớn.

Áp lực càng lớn khi OTP đang chờ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và cơ quan quản lý Estonia xem xét kế hoạch mua Luminor. Ngân hàng Baltic này có hơn 15 tỷ euro (17,3 tỷ USD) tài sản vào năm ngoái.

Theo Financial Post﻿