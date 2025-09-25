Một ngân hàng thay đổi phí dịch vụ từ ngày 1/10/2025

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo đến khách hàng về việc điều chỉnh phí dịch vụ ngân hàng số dành cho Khách hàng cá nhân.

Cụ thể, từ 01/10/2025, biểu phí dịch vụ SMS Banking (tài khoản thanh toán) sẽ thay đổi như sau:

- Nếu số lượng tin nhắn trong tháng ≤ 15 tin: mức phí là 15.000 đồng/tháng/SĐT/KH (trước đây là 10.000 đồng cho ≤ 10 tin).

- Nếu số lượng tin nhắn trong tháng từ 16 đến 30 tin: mức phí là 25.000 đồng/tháng/SĐT/KH (trước đây là 20.000 đồng cho 11–30 tin).

- Nếu số lượng tin nhắn trong tháng > 30 tin: mức phí là 25.000 đồng/tháng/SĐT/KH, cộng thêm 800 đồng cho mỗi tin vượt quá (tính từ tin nhắn thứ 31 trở đi). Trước đây, mức phí cố định là 30.000 đồng/tháng cho mọi trường hợp >30 tin.

Như vậy, phí dịch vụ có xu hướng tăng và thay đổi cách tính. Thay vì "đóng trần" 30.000 đồng khi dùng nhiều, từ 1/10/2025 khách hàng dùng vượt 30 tin sẽ trả thêm phí theo số lượng tin phát sinh.

Tuy nhiên ở một số trường hợp, mức phí phải đóng sẽ thấp hơn so với trước đây. Chẳng hạn, nếu khách hàng nhận 31 tin/tháng thì số tiền phải đóng là 25.800 đồng, thấp hơn so với mức 30.000 đồng. Hoặc nếu khách hàng nhận 35 tin nhắn/tháng thì số tiền phí là 29.000 đồng.

Mức phí này áp dụng cho tài khoản Việt Nam Đồng và chưa bao gồm VAT.

Ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng miễn phí nhận tin nhắn thông báo OTT trên ứng dụng (bao gồm tin nhắn biến động số dư tài khoản thanh toán).