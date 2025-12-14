Một ngân hàng sẽ thay thế toàn bộ thẻ chứa dãy số 97045274: Khách hàng cần nắm thông tin tránh mất quyền lợi

Nhằm nâng cấp hệ thống thẻ và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thẻ, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa thông báo triển khai việc thay thế, cấp lại thẻ ghi nợ nội địa cho một số khách hàng đang sử dụng thẻ do ngân hàng phát hành.

Theo thông báo từ KienlongBank, các khách hàng sở hữu thẻ ghi nợ nội địa có số thẻ thuộc dãy BIN 97045274 sẽ được cấp lại thẻ mới hoàn toàn miễn phí. Việc cấp lại thẻ được thực hiện theo đúng quy định của ngân hàng, bảo đảm sự đồng nhất của hệ thống và không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến quá trình sử dụng thẻ của khách hàng.

Thẻ ghi nợ nội địa mới được cấp lại vẫn giữ nguyên đầy đủ các tính năng như thẻ hiện tại, đáp ứng nhu cầu thanh toán, rút tiền và các giao dịch liên quan của khách hàng. Thời gian triển khai cấp lại thẻ kéo dài đến hết ngày 25/12/2025.

Sau khi thẻ mới được phát hành, nhân viên KienlongBank sẽ chủ động liên hệ và mời khách hàng đến Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch để nhận thẻ theo lịch hẹn.

KienlongBank cho biết rất mong nhận được sự thông cảm và phối hợp của khách hàng trong quá trình triển khai thay thế thẻ. Trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng KienlongBank qua hotline hoặc đến Chi nhánh/Phòng giao dịch KienlongBank gần nhất.