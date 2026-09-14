Một ngân hàng đã đóng 222 địa điểm, về lại "mái nhà xưa" sau 16 năm

Kể từ ngày mai (15/9), hội sở SCB được đặt tại địa chỉ 242 Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM - cũng là 'mái nhà xưa' của nhà băng này. Hiện SCB chỉ còn 17 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã công bố thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Kể từ ngày mai (15/9/2026), trụ sở chính của ngân hàng sẽ chuyển từ địa chỉ số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 (cũ), TP.HCM sang số 242 Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM.

Việc thay đổi trên được thực hiện trên cơ sở các văn bản cho phép của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) và Quyết định của Hội đồng quản trị SCB.

Trên website, nhà băng này hiện cũng đã cập nhật địa chỉ hội sở tại số 242 Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM.

Đáng chú ý, đây không phải là một địa chỉ xa lạ mà từng là hội sở của chính SCB cách đây 16 năm.

Vào năm 2010, SCB từng chuyển Hội sở và Sở Giao dịch tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1 (cũ) sẽ về hoạt động tại Tòa nhà SCB (SCB Building) tại 242 Cống Quỳnh.

Động thái thay đổi địa điểm đặt trụ sở từ ngày 15/9 diễn ra trong bối cảnh SCB đang liên tiếp sắp xếp lại hoạt động và thu gọn mạng lưới trên toàn hệ thống.

Mới đây nhất, SCB thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh An Giang và Chi nhánh Cà Mau, từ ngày ngày 28 và 29/8.

Tính đến ngày 14/9, theo thống kê mạng lưới các điểm giao dịch trên website, ngân hàng này hiện chỉ còn 17 điểm giao dịch tại 9 tỉnh/thành trên toàn quốc, trong đó, TP.HCM chiếm số lượng lớn nhất với 7 điểm. Như vậy, số điểm giao dịch của SCB đã giảm tới 222 điểm so với thời điểm đỉnh cao.

Cuối tháng 9/2021, SCB từng có gần 239 điểm giao dịch (bao gồm hội sở, chi nhánh và phòng giao dịch) hoạt động tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng đội ngũ nhân sự hơn 7.000 người.

Thời điểm đó, tổng tài sản của nhà băng này đứng hàng đầu Việt Nam với 673.276 tỷ đồng, vốn điều lệ hơn 20.020 tỷ đồng.

Tới tháng 10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt sau những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Theo thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng hồi giữa tháng 8, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát các tổ chức tín dụng yếu kém đang kiểm soát đặc biệt, xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án xử lý tài sản đảm bảo của Ngân hàng SCB.