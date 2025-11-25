Một nam ca sĩ là phó giám đốc khiến Nguyễn Văn Chung mang ơn

Mới đây, chương trình Thách thức giới hạn 2025 đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong vị trí giám khảo.

Nguyễn Văn Chung

Tại chương trình tuần này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về bản thân khi làm giám khảo chấm thi: "Tôi không khó tính mà là một người chân thành với cảm xúc của mình. Chính vì chân thành nên đôi khi tôi rất khó tính. Mỗi khi nhận thấy sai sót, tôi sẽ chỉ ra ngay cho thí sinh. Điều này không phải để chỉ trích hay phê phán mà để giúp các bạn tiến bộ hơn.

Nhưng cũng chính sự chân thành đó khiến tôi có lúc trở nên dễ tính, nhất là đối với những tiết mục chạm đến cảm xúc của tôi mà không cần quá phức tạp về nghệ thuật".

Đồng hành cùng Nguyễn Văn Chung trong chương trình là ca sĩ Nguyên Vũ. Nguyễn Văn Chung tỏ ra xúc động khi gặp lại Nguyên Vũ. Anh nói: "Đối với tôi, Nguyên Vũ là người có vai trò đặc biệt trong hành trình âm nhạc của mình. Ngay từ những ngày đầu sáng tác, chính Nguyên Vũ là người đầu tiên mua những ca khúc của tôi.

Nguyên Vũ

Cụ thể vào thời điểm ấy, Nguyên Vũ đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc một công ty âm nhạc và đã mua các sáng tác của tôi cho các ca sĩ biểu diễn, góp phần đưa những bài hát ấy vang xa.

Tuy thành công của bài hát do khán giả quyết định nhưng với tôi, tôi luôn biết ơn Nguyên Vũ vì là người đầu tiên mang đến cơ hội cho mình. Có thể nói, Nguyên Vũ là người ơn của tôi".

Về thành công của ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình – OST phim Mưa đỏ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ:

"Tôi có một chút áp lực khi sáng tác bài hát này. Bởi từ lâu, tôi luôn muốn viết những bài hát về quê hương, đất nước nhưng vì thời điểm trước, thị trường âm nhạc chưa thật sự dành nhiều sự quan tâm cho dòng nhạc này.

Vì thế, khi nhận lời mời viết nhạc phim Mưa Đỏ, tôi cảm thấy đây là thời điểm phù hợp nhất để những cảm xúc vốn có của mình được bộc lộ. Như thế, ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình được sáng tác chỉ trong một đêm.

Khi viết ca khúc về quê hương đất nước, điều quan trọng nhất không phải là thành tích lượt xem mà là cảm xúc của khán giả như thế nào. Tôi không quan trọng bao nhiêu triệu lượt xem mà tôi quan trọng từng bình luận phản hồi của khán giả. Khi đọc những bình luận đồng cảm của khán giả, tôi cảm thấy bài hát có ý nghĩa với mọi người và đọng lại trong lòng người nghe. Đó mới là điều mà tôi muốn".