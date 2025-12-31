Một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam vừa mang về 21 tỷ USD: Nước ta cạnh tranh với Trung Quốc ngôi vương của thế giới, hơn 150 thị trường ‘chốt đơn’

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu giày dép các loại trong tháng 11 đã mang về hơn 2 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng 10. Lũy kế trong 11 tháng đầu năm mặt hàng này đã mang về hơn 21 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, Mỹ vẫn là khách hàng lớn nhất của giày dép Việt Nam với hơn 8,1 tỷ USD, tăng 7% so với 11T/2024.

Đứng thứ 2 là Hà Lan với hơn 1,6 tỷ USD, tăng 10%. Trung Quốc đứng thứ 3 với hơn 1,4 tỷ USD, tuy nhiên giảm 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhìn chung, xuất khẩu hàng giày dép sang đa số thị trường 11 tháng đầu năm nay tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Trong năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành da giày đạt 27,12 tỷ USD, tăng 12,9% so với năm 2023, chiếm 6,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong đó, giày dép đạt 22,9 tỷ USD, tăng 13,0%, chiếm 84,3% xuất khẩu túi xách, vali, mũ ô dù đạt 4,25 tỷ USD, tăng 12,5%.

Việt Nam hiện là nơi sản xuất chủ lực cho nhiều thương hiệu quốc tế như Nike, Adidas, Puma, Saucony và Brooks... Với riêng Nike, Việt Nam đang sản xuất khoảng 50% sản lượng giày Nike toàn cầu, tạo việc làm cho hơn 450.000 lao động. Với sản lượng khoảng 1,4 tỷ đôi giày mỗi năm, Việt Nam hiện đứng thứ ba thế giới về sản xuất da giày, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Đặc biệt hơn, nước ta vững vàng ở vị trí thứ hai toàn cầu về xuất khẩu, với sản lượng khoảng 1,3 tỷ đôi mỗi năm, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Sự tăng trưởng bền vững này được hậu thuẫn bởi nhiều yếu tố then chốt. Một là việc tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan từ 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết với nhiều thị trường lớn. Điều này giúp các sản phẩm da giày của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về giá khi tiếp cận các thị trường nhập khẩu chủ lực. Bên cạnh đó, ngành còn được hưởng lợi từ lực lượng lao động dồi dào với chi phí nhân công cạnh tranh, dao động khoảng 181-200 USD/tháng, đây là một lợi thế cơ bản giúp duy trì sức cạnh tranh trong sản xuất.

Năm 2025, ngành đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 29 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước. Hiện nay các doanh nghiệp đang chủ động triển khai nhiều chiến lược đột phá như: chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn và thân thiện môi trường, đồng thời nâng cao tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu. Đây là những bước đi chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu, đặc biệt là EU và Mỹ, về nguồn gốc và tính bền vững của sản phẩm. Cùng đó, các doanh nghiệp cũng đang tích cực cơ cấu lại thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và tìm kiếm khách hàng mới tại những khu vực có cầu tiêu dùng cao như Trung Đông, Ả Rập, và châu Phi.

Mặc dù kết quả xuất khẩu tích cực, ngành giày dép Việt Nam vẫn đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. Một trong những hạn chế lớn nhất là tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu còn thấp, khiến doanh nghiệp phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu từ bên ngoài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất mà còn tác động trực tiếp đến khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ để tận dụng C/O ưu đãi trong các FTA.