Việt Nam vừa đón tin vui từ Ấn Độ.

Ảnh minh họa

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá tra trong tháng 9/2026 đạt 210 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD, tăng 11%.

Kết quả này cho thấy cá tra tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, đà tăng trưởng giữa các thị trường có sự phân hóa rõ rệt, khi một số đối tác lớn gia tăng nhập khẩu trong khi những thị trường khác vẫn chưa phục hồi.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam. Trong 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 480 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, giá trị xuất khẩu đạt 63 triệu USD, tăng 25%.

Đáng chú ý trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá tra sang Ấn Độ đạt 18 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ, cao hơn hai lần mức tăng 11% của toàn ngành. Ấn Độ hiện là thị trường lớn thứ 23 của cá tra Việt Nam, chiếm 1% tổng kim ngạch, tăng nhẹ so với mức 0,9% của cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, kim ngạch đạt 3 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ và là tháng cao nhất trong 9 tháng.

Diễn biến theo quý cho thấy tăng trưởng tập trung từ giữa năm. Quý I, kim ngạch đạt 5 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ. Sang quý II, xuất khẩu đạt 6 triệu USD, tăng 53%, và quý III đạt 7 triệu USD, tăng 45%. Từ tháng 4 đến tháng 9, kim ngạch tăng so với cùng kỳ trong sáu tháng liên tiếp, với mức tăng từ 22% đến 87%.

Tuy nhiên, cần lưu ý mức tăng này đến từ nền so sánh còn thấp. Quý II/2025 chỉ đạt 4 triệu USD, nên tốc độ tăng cao chưa phản ánh hết quy mô thực của thị trường.

Trong nhóm thị trường châu Á, mức tăng 27% của Ấn Độ cao hơn Nhật Bản (20%), Singapore (15%) và Đài Loan (Trung Quốc) (5%), trong khi Hàn Quốc giảm 7%. Về quy mô, Ấn Độ đã vượt Hàn Quốc (7 triệu USD) và tiến gần Đài Loan (21 triệu USD). Đây là những tín hiệu cho thấy Ấn Độ đang dần có chỗ đứng trong nhóm thị trường châu Á ngoài Trung Quốc và các nước ASEAN, dù chênh lệch với các thị trường lớn vẫn còn xa.

Nhìn về giai đoạn cuối năm 2026, các chuyên gia đều đánh giá triển vọng ngành cá tra duy trì trạng thái tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ hồi phục vào mùa lễ hội. Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng khoảng 3% so với cùng kỳ.

Tại thị trường Mỹ, dù vấp phải rào cản thuế quan, đà giảm được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt nhờ nhu cầu tích trữ phục vụ mùa lễ hội cuối năm của hệ thống nhà hàng và khả năng doanh nghiệp nhận được các khoản hoàn thuế đối ứng đáng kể.

Đối với thị trường EU và Trung Quốc, dư địa tăng trưởng vẫn rộng mở. Tại EU, cá tra tiếp tục khẳng định lợi thế là sản phẩm thay thế chi phí thấp trong bối cảnh các loại cá thịt trắng khan hiếm. Trong khi đó, lượng tồn kho cá da trơn tại nhiều thị trường quốc tế đã giảm sâu so với cùng kỳ, tạo đà để các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.