Một máy bay phản lực siêu xa nổi tiếng bậc nhất thế giới được ghi dưới tên THACO, do Sun Air vận hành, từng xuất hiện tại Costa Rica

Planespotters ghi THACO gắn với VN-A966 nhưng đồng thời chú thích máy bay “operated by Sun Air”. Do đó, thông tin này cho thấy mối liên hệ được cơ sở dữ liệu hàng không ghi nhận giữa THACO và chiếc máy bay, nhưng không phải căn cứ để khẳng định THACO là chủ sở hữu.

Theo Planespotters - cơ sở dữ liệu quốc tế chuyên theo dõi đội bay và lịch sử tàu bay - THACO được ghi nhận gắn với một chiếc Gulfstream G650ER mang đăng ký VN-A966, số sê-ri 6559. Dữ liệu cho thấy chiếc máy bay được bàn giao vào tháng 6/2024, hiện vẫn ở trạng thái Active và có chú thích “operated by Sun Air”.

Chiếc phản lực tầm bay gần 14.000 km được ghi dưới tên THACO

Gulfstream G650ER thuộc nhóm phản lực thương gia tầm siêu xa nổi tiếng nhất thế giới. Dòng máy bay được Gulfstream Aerospace phát triển nhằm phục vụ các hành trình xuyên lục địa, kết hợp tốc độ lớn, tầm bay xa và không gian cabin dành cho nhóm khách hàng cao cấp.

G650ER có tốc độ vận hành tối đa Mach 0,925, tương đương hơn 1.100 km/h trong điều kiện tiêu chuẩn, và trần bay tối đa 51.000 feet, khoảng 15.545 m. Với độ cao này, máy bay có thể khai thác ở tầng bay cao hơn phần lớn các chuyến bay thương mại thông thường.

Điểm nổi bật hơn cả là khả năng bay đường dài. Ở tốc độ hành trình Mach 0,85, G650ER có tầm bay tối đa khoảng 7.500 hải lý, tương đương gần 13.900 km. Khoảng cách này cho phép thực hiện nhiều hành trình liên lục địa mà không cần dừng tiếp nhiên liệu.

Không gian bên trong cũng được thiết kế tương ứng với những chuyến bay kéo dài nhiều giờ. Cabin G650ER dài hơn 14 m, rộng gần 2,5 m, có thể bố trí thành tối đa bốn khu vực sinh hoạt riêng biệt. Máy bay còn nổi bật với 16 cửa sổ hình oval kích thước lớn - đặc trưng của Gulfstream - nhằm tăng ánh sáng tự nhiên cho khoang hành khách.

Planespotters ghi THACO gắn với VN-A966 nhưng đồng thời chú thích máy bay “operated by Sun Air”.

Giá giao dịch thực tế của riêng chiếc VN-A966 không được công bố. Tuy nhiên, mức giá tham chiếu cho thấy Gulfstream G650ER thuộc nhóm phản lực thương gia có giá trị rất cao. Theo Aviation Week dẫn dữ liệu Aircraft Bluebook, giá niêm yết xuất xưởng của một chiếc G650ER mới vào năm 2021 ở mức 70,5 triệu USD, tương đương hơn 1.600 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá khoảng 23.000 đồng/USD. ﻿

Từ đăng ký Mỹ N659GA đến những chuyến bay qua Costa Rica, Phần Lan

Riêng chiếc VN-A966 có lịch sử tương đối rõ ràng. Máy bay được Gulfstream Aerospace sản xuất năm 2023, mang số sê-ri 6559 và trước khi có đăng ký Việt Nam từng sử dụng số đăng ký Mỹ N659GA.

Hồ sơ tàu bay cho thấy đây là một chiếc Gulfstream GVI, tên chứng nhận của dòng G650/G650ER, sử dụng hai động cơ turbofan Rolls-Royce BR700-725A112. Khi còn mang đăng ký N659GA, trạng thái đăng ký được ghi dưới dạng “Manufacturer registration”, tức đăng ký liên quan tới nhà sản xuất.

Chiếc máy bay bắt đầu xuất hiện trong dữ liệu bay thử từ tháng 10/2023. Planespotters cũng lưu hình ảnh N659GA tại Mỹ vào cuối tháng 10 năm đó dưới tên Gulfstream Aerospace. Sau quá trình bay thử và hoàn thiện, tới tháng 6/2024, khung thân số 6559 chuyển sang đăng ký Việt Nam VN-A966.

Chỉ hơn một tháng sau, ngày 29/7/2024, VN-A966 đã được ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đây cũng là giai đoạn chiếc máy bay bắt đầu xuất hiện trên Planespotters dưới tên THACO. Đến tháng 9/2024, VN-A966 tiếp tục được chụp tại Tân Sơn Nhất.

Hành trình của chiếc G650ER sau đó mở rộng ra nhiều khu vực trên thế giới. Ngày 23/8/2025, máy bay được ghi nhận tại sân bay quốc tế Juan Santamaría ở San José, Costa Rica. Đến tháng 10/2025, một nguồn ảnh hàng không khác ghi nhận VN-A966 tại Helsinki, Phần Lan.

Gần nhất, ngày 15/4/2026, Planespotters tiếp tục ghi nhận chiếc máy bay trở lại Tân Sơn Nhất. Đến nay, VN-A966 vẫn được cơ sở dữ liệu này xếp ở trạng thái Active, tức đang hoạt động.