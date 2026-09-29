HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một “kỳ quan” chưa từng có sắp xuất hiện ở Hà Nội: Rộng 580ha, được đầu tư 10.000 tỷ đồng

Pha Lê
|

Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Sở Tài chính cho biết đã nhận được Văn bản (kèm hồ sơ, tài liệu liên quan) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (thành viên Sun Group) đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari. Đề xuất được lựa chọn thực hiện dự án theo trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Dự án đươc thực hiện tại xã Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xã Ba Vì nằm ở vùng rìa phía tây bắc Hà Nội, tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ. Xã có diện tích hơn 81 km2. Ba Vì sở hữu địa hình đa dạng có núi, rừng, thác, suối, sông, hồ. Địa phương này có một số địa điểm nổi tiếng như Vườn Quốc gia Ba Vì, khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên, Ao Vua…

Một “kỳ quan” chưa từng có sắp xuất hiện ở Hà Nội: Rộng 580ha, được đầu tư 10.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một điểm du lịch nổi tiếng tại Ba Vì.

Công trình đầu tư của Sun Group nghiên cứu trên diện tích khoảng 580,74 ha; bao gồm diện tích mặt nước khoảng 42,64 ha. Dự án được phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn, bao gồm: Giai đoạn 1 khoảng 251,06 ha và Giai đoạn 2 khoảng 329,67 ha.

Tổng diện tích xây dựng tối đa dự kiến khoảng 728.496,20 m². Tổng diện tích sàn dự kiến tối đa khoảng 1.026.346,94 m². Mật độ xây dựng thực tế dự kiến khoảng 13%. Tầng cao từ 1 - 5 tầng theo từng khu chức năng.

Trong cơ cấu sử dụng đất dự kiến, đất cây xanh, mặt nước khoảng 446,89 ha (76,95%) gồm công viên chuyên đề, cây xanh cảnh quan, mặt nước, cây xanh cách ly; đất thương mại, dịch vụ khoảng 30,91 ha (5,32%). Đất dịch vụ du lịch khoảng 43,88 ha (7,56%). Đất nghiên cứu, đào tạo/giải trí, giáo dục và trải nghiệm động vật khoảng 8,34 ha (1,44%). Đất hạ tầng kỹ thuật khoảng 1,31 ha (0,23%) và đất công trình giao thông khoảng 49,39 ha (8,51%).

Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến là 10.000 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 1.500 tỷ đồng; vốn huy động: 8.500 tỷ đồng.

Dự án có tiến độ thực hiện từ quý IV/2026 - quý I/2030. Dự kiến khi hoàn thành toàn bộ, dự án đón khoảng 10 triệu lượt khách/năm tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng. Trong đó, giai đoạn 1 (2026 - 2028) đón khoảng 5 triệu lượt khách/năm tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng. Giai đoạn 2 (2027 - 2030) đón khoảng 10 triệu lượt khách/năm tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Một “kỳ quan” chưa từng có sắp xuất hiện ở Hà Nội: Rộng 580ha, được đầu tư 10.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Vinpearl Safari Phú Quốc.

Hiện tại, Hà Nội chưa có dự án hoặc khu du lịch phát triển mô hình vườn thú bán hoang dã. Trong khi đó, mô hình công viên động vật bán hoang dã đã được triển khai tại một số điểm du lịch trong nước, gắn với các dự án của Tập đoàn Vingroup tại Nam Hội An (Đà Nẵng), Phú Quốc (An Giang)...

Tại Phú Quốc, Vinpearl Safari có quy mô khoảng 380 ha, đang chăm sóc hơn 4.000 cá thể thuộc khoảng 200 loài, trở thành một trong những công viên bảo tồn động vật bán hoang dã quy mô lớn tại Việt Nam.

Ở Nam Hội An, River Safari thuộc VinWonders Nam Hội An phát triển mô hình tham quan khu bảo tồn động vật bán hoang dã bằng đường thủy, với hơn 550 cá thể thuộc khoảng 50 loài.

Bên cạnh đó, FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn cũng phát triển mô hình tương tự, hiện nuôi dưỡng gần 1.000 cá thể thuộc khoảng 40 loài động vật.

Tags

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời

Sun Group

Ba Vì

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại