Một “kỳ quan” chưa từng có sắp xuất hiện ở Hà Nội: Rộng 580ha, được đầu tư 10.000 tỷ đồng

Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Sở Tài chính cho biết đã nhận được Văn bản (kèm hồ sơ, tài liệu liên quan) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (thành viên Sun Group) đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari. Đề xuất được lựa chọn thực hiện dự án theo trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Dự án đươc thực hiện tại xã Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xã Ba Vì nằm ở vùng rìa phía tây bắc Hà Nội, tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ. Xã có diện tích hơn 81 km2. Ba Vì sở hữu địa hình đa dạng có núi, rừng, thác, suối, sông, hồ. Địa phương này có một số địa điểm nổi tiếng như Vườn Quốc gia Ba Vì, khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên, Ao Vua…

Một điểm du lịch nổi tiếng tại Ba Vì.

Công trình đầu tư của Sun Group nghiên cứu trên diện tích khoảng 580,74 ha; bao gồm diện tích mặt nước khoảng 42,64 ha. Dự án được phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn, bao gồm: Giai đoạn 1 khoảng 251,06 ha và Giai đoạn 2 khoảng 329,67 ha.

Tổng diện tích xây dựng tối đa dự kiến khoảng 728.496,20 m². Tổng diện tích sàn dự kiến tối đa khoảng 1.026.346,94 m². Mật độ xây dựng thực tế dự kiến khoảng 13%. Tầng cao từ 1 - 5 tầng theo từng khu chức năng.

Trong cơ cấu sử dụng đất dự kiến, đất cây xanh, mặt nước khoảng 446,89 ha (76,95%) gồm công viên chuyên đề, cây xanh cảnh quan, mặt nước, cây xanh cách ly; đất thương mại, dịch vụ khoảng 30,91 ha (5,32%). Đất dịch vụ du lịch khoảng 43,88 ha (7,56%). Đất nghiên cứu, đào tạo/giải trí, giáo dục và trải nghiệm động vật khoảng 8,34 ha (1,44%). Đất hạ tầng kỹ thuật khoảng 1,31 ha (0,23%) và đất công trình giao thông khoảng 49,39 ha (8,51%).

Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến là 10.000 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 1.500 tỷ đồng; vốn huy động: 8.500 tỷ đồng.

Dự án có tiến độ thực hiện từ quý IV/2026 - quý I/2030. Dự kiến khi hoàn thành toàn bộ, dự án đón khoảng 10 triệu lượt khách/năm tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng. Trong đó, giai đoạn 1 (2026 - 2028) đón khoảng 5 triệu lượt khách/năm tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng. Giai đoạn 2 (2027 - 2030) đón khoảng 10 triệu lượt khách/năm tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Vinpearl Safari Phú Quốc.

Hiện tại, Hà Nội chưa có dự án hoặc khu du lịch phát triển mô hình vườn thú bán hoang dã. Trong khi đó, mô hình công viên động vật bán hoang dã đã được triển khai tại một số điểm du lịch trong nước, gắn với các dự án của Tập đoàn Vingroup tại Nam Hội An (Đà Nẵng), Phú Quốc (An Giang)...

Tại Phú Quốc, Vinpearl Safari có quy mô khoảng 380 ha, đang chăm sóc hơn 4.000 cá thể thuộc khoảng 200 loài, trở thành một trong những công viên bảo tồn động vật bán hoang dã quy mô lớn tại Việt Nam.

Ở Nam Hội An, River Safari thuộc VinWonders Nam Hội An phát triển mô hình tham quan khu bảo tồn động vật bán hoang dã bằng đường thủy, với hơn 550 cá thể thuộc khoảng 50 loài.

Bên cạnh đó, FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn cũng phát triển mô hình tương tự, hiện nuôi dưỡng gần 1.000 cá thể thuộc khoảng 40 loài động vật.